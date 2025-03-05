LV進軍美妝界！將攜手最強彩妝師 新品秋季揭曉

時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布將於2025 年秋季上市全新La Beauté Louis Vuitton彩妝系列，該系列將由被譽為「全球最具影響力的化妝師」的帕特麥格拉斯（Pat McGrath）擔任品牌彩妝創意總監。路易威登從行李箱起家，如今的時尚版圖橫跨男女裝配件、珠寶腕表、家居設計、香氛、甚至餐飲美食等不同門類品項，可以說是完整了品牌的全方位生活體驗。

英倫彩妝師帕特麥格拉斯在時尚界的地位舉足輕重，為路易威登時裝秀打造妝容長達20餘年。除了與包括路易威登在內的眾多設計師和時尚品牌合作之外，曾於2015年推出同名美妝品牌Pat McGrath Labs。她自2014年起成為榮獲大英帝國勳章OBE的一員，並於2021年成為史上首位也是唯一一位獲英國女王伊莉莎白二世頒授「Dame」女爵士稱號的彩妝師。

La Beauté Louis Vuitton彩妝系列的推出，根植於品牌旅行精神和創意卓越的願景。品牌創立初期訂製行李箱時，路易威登便推出創新的化妝箱專門用來運送精緻的盥洗用品、香水和化妝品，更在1920年代設計出奢華的粉盒、粉刷和鏡子。路易威登曾為女高音歌唱家瑪爾特舍納爾（Marthe Chenal）訂製Le Milano粉盒，同時也為波蘭作曲家伊格納奇揚帕德雷夫斯基（Jan Paderewski）設計了精緻的盥洗收納包。事實上，路易威登設計首個女用包款的初衷，便是為了滿足女士攜帶化妝品等日常用品的需求。

路易威登董事長暨執行長彼得羅．貝卡里Pietro Beccari表示：「在La Beauté Louis Vuitton彩妝系列可以見到我們對品質、配方和創新一絲不苟的堅持，而這股堅持又帶動品牌自然朝著這個商業領域演進。透過彩妝這這個新的領域，我們有機會進一步陪伴客戶在日常生活中追求目標與享受樂趣，同時繼續讚揚我們的創意與傳統。」