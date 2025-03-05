限量快閃！格蘭菲迪攜手紅葉蛋糕三代 打造鮮奶油甜點

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），首度跨界攜手紅葉蛋糕全新鮮奶油甜點品牌「CREAM CO.鮮奶油有限公司」，推出聯名甜點「天使布列斯特」，即日起至3月31日於台北誠品生活南西1樓快閃登場，帶領甜點與威士忌愛好者一同探索春日微醺饗宴。

「CREAM CO.鮮奶油有限公司」是紅葉蛋糕第三代許孟涵、許孟勳創立的新品牌，秉持三代職人精神，將經典鮮奶油融合現代美學，以獨特視角重新詮釋甜點文化。這次聯名展現出雙方對工藝的共同追求，更透過細膩的風味設計，將時間淬鍊的威士忌酒香與輕盈綿密的鮮奶油結合，重新定義微醺甜點的非凡享受。

本次聯名靈感源自「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，由首席調酒師布萊恩・金斯曼（Brian Kinsman）精選僅有5%的Amontillado 雪莉桶過桶熟成，賦予酒液深邃誘人的甜梨與烤蘋果香氣，交織輕柔的木質調，以及肉桂與荳蔻等辛香，最終綻放蜜餞乾果與梅子的悠長尾韻。CREAM CO.以格蘭菲迪12年天使雪莉的果香與木質韻味為基底，將法式布列斯特傳統泡芙的酥脆口感與奶油內餡融合，打造出「天使布列斯特」，有「桂圓」與「巧克力」兩款風味，每顆售價 980元，限量供應，售完為止。

「桂圓天使布列斯特」採用12年天使雪莉浸漬桂圓果乾，使其特有的蜜餞甜韻與成熟梅子香氣，與桂圓相輔相成，為鮮奶油增添與醇厚餘韻，呈現溫潤細膩的微醺風格。「巧克力天使布列斯特」則選用比利時59%黑巧克力，濃醇可可氣息與12年天使雪莉的果乾香氣、溫潤木質調性交織，勾勒出成熟、細膩的微醺層次。

為讓消費者更深入體驗本次聯名酒款「格蘭菲迪12年天使雪莉」的迷人之處，位於台北誠品生活南西1樓的快閃店，在每週五、六、日會特別推出「格蘭菲迪12年天使雪莉試飲活動」，邀請來賓親自品味其馥郁果香、細膩木質調與蜜餞氣息，感受威士忌與甜點交融的微醺品味。

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