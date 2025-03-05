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香奈兒山茶花圖騰太美了！MINJI完美詮釋限量彩妝
香奈兒（CHANEL）將於3月7日起上市的2025香奈兒山茶花限量彩妝系列，是以香奈兒女士情有獨鍾於「山茶花」為創作靈感，由香奈兒彩妝創意工作坊與Cometes Collective團隊成員Cécile Paravina攜手打造，將山茶花優雅柔美、幾何般勻稱的曲線化作夢幻彩妝單品，散發充滿未來感的迷人魅力。
「山茶花的美蘊含一股非常柔和而溫暖的力量……這格外難能可貴，因為山茶花是堅毅不拔的植物代表，即使在極端環境也能適應生長。這種雙重魅力奠定此系列的核心價值，在溫柔浪漫的特質中，揉合更清冷、更具未來感的時尚元素。」Cécile Paravina說。也因此，系列以金屬光感與多層次光澤變化，為色彩注入蓬勃生命力，融合出既前衛又浪漫的風格，是可輕鬆駕馭的百搭色選。
限定版「香奈兒山茶花三色頰彩盤」為此系列的核心之作，清新脫俗的漸層色調從柔粉色到杏桃色，盤面刻印精緻的山茶花立體圖騰。盤面同樣盛放著美麗山茶花的「香奈兒山茶花四色眼影」，各個色調運用燦亮珠光粒子為雙眼營造奢華精致、極具未來色彩的動人光澤。「香奈兒煥采亮顏露」則在溫柔粉嫩的色調中以少許綠色光感為臉龐挹注炫彩燦光。
系列同時包括四款限量新色「香奈兒亮采立體眼彩筆」，大膽跨越絢爛珠光及低調霧面兩種妝效，結合意想不到的獨特調色。另兩色亮澤質地的「香奈兒COCO晶亮水唇膏」包括蜜桃橘流露金燦珠光的「#270晨光」，以及桃粉色閃耀藍紫色光感「#272粉燦」。「香奈兒超炫耀釉光唇萃」兩款限量新色則推出經典而深邃的玫瑰蜜桃色「#97薔薇」與洋溢金屬光感的裸杏色「#96杏橙」。限量的「香奈兒時尚釉光指甲油」包括如星空般閃耀的藕灰色「#363星空」，以及帶細緻珠光的半透明粉色「#361粉漾」，呼應此系列主軸。
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