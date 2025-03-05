百貨母親節檔期開打 台中廣三SOGO最高回饋約18%

台中百貨母親節檔期前夕，中部各家百貨祭出優惠活動搶客，全球「漲」聲不斷下，廣三SOGO全館感謝祭今起針對化妝品業種搶先開跑，推出全館滿千送百及銀行滿額禮等活動，消費者精打細算，最高回饋近18%。業者整檔業績目標挑戰11億元，年成長106 %。

廣三SOGO迎接母親節重點檔期，邀請韓國超人氣插畫ZIZONE，以獨特的粉紅貓插畫風格，深受全球粉絲喜愛，在台灣擁有大量忠實粉絲，LINE貼圖上架最短時間下載數破百萬以上，可見高人氣。ZIZONE首次與百貨業合作，廣三SOGO將推出限量版聯名來店禮。

廣三SOGO今起到3月12日舉辦化妝品VVIP預購會，祭出滿千送百活動，還有8大銀行刷指定門檻送禮券活動。APP會員加碼送，滿8萬加送1200、滿12萬加送1800、單筆滿5萬加送800、單筆滿3萬加送400(以上門檻擇一兌換)。

此外，APP卡友獨家限定於預購會期間單筆消費滿2,000元可獨家兌換「ZIZONE收納購物提袋乙份』，限量2500份。

另廣三SOGO感謝祭3月13日起開打，推出滿千送百、各大品牌折扣、會員專屬回饋等超值活動，也針對美妝保養品、家電、寢具..等，推出獨家強打優惠組合來吸客。