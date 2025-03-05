快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

OPENPOINT新成員！家樂福9月加入生態圈 會員點數可共享

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
家樂福累積會員數現突破1,000萬人，加入OPENPOINT生態圈後可讓統一集團的通路競爭力更強大。家樂福/提供
家樂福累積會員數現突破1,000萬人，加入OPENPOINT生態圈後可讓統一集團的通路競爭力更強大。家樂福/提供

家樂福宣布9月16日起與OPENPOINT整合，顧客擴大會員生態圈，迎接嶄新的回饋機制。家樂福會員消費將改為累積OPENPOINT，可享0.33%回饋（四捨五入至小數點第二位），1點可折抵1元消費，OPENPOINT點數同享於家樂福消費折抵，會員權益不變。

家樂福累積會員數現突破1,000萬人，其中活躍會員超過50%，加入OPENPOINT生態圈後可讓統一集團的通路競爭力更強大，進一步朝建構「亞洲流通生活平台」願景挺進。

統一超的OPENPOINT會員數已經達到約1,800萬人，累計的點數市場規模突破35億。家樂福表示，9月16日起，使用家樂福APP，會員將可認證成為OPENPOINT會員，家樂福會員成為OPENPOINT會員後，於家樂福消費累積點數可在OP聯盟企業間消費折抵使用，例如：統一超商7-11、康是美、星巴克等，消費折抵更多元，擴大會員消費生態圈。

家樂福表示，賣場會員9月16日前累積的家樂福點數，轉換後還是可繼續折抵使用，家樂福APP會併存二種點數，二種點數可二擇一使用或合併二種點數一起消費折抵。家樂福VIP會員，期間內消費可享0.50%回饋，VIP會員制度不會改變，下一年度的VIP資格，若有變動會於家樂福官網及門市公告。

同時將全面使用家樂福APP取代實體會員卡，停發實體卡，原實體卡仍可累積點數，新會員申辦與點數折抵以家樂福APP進行。

OPENPOINT 家樂福 消費 超商

延伸閱讀

玉山家樂福聯名卡合作終止 換發升級玉山Unicard

點數抽合照！7-ELEVEN「高雄櫻花季」推金秀賢OPENPOINT粉絲專屬見面會

HOLA中和店宣布熄燈 在地人惋惜分析敗因「在捷運旁也不想去」

大顆高麗菜銅板價！全聯、大潤發、家樂福推「蔬果平價專區」

相關新聞

先喝道「買1送1」限時1天！UG、OOO新品上市

連鎖手搖飲「UG」即日起推出期間限定隱藏版飲品「香橙果果系列」。其中「香橙果果十五茉」使用柳橙與UG獨有的三窨十五茉融合...

3月「心花開」初春藝行 桂冠王正明筆下的遊戲人間

初春到來，萬物甦醒，桂冠實業會長王正明將近兩年走訪台日等地的景色，轉為筆下豐富畫作，以「遊戲人間畫展-心花開」為題，在政...

LV進軍美妝界！將攜手最強彩妝師 新品秋季揭曉

時尚龍頭品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布將於2025 年秋季上市全新La Beauté Loui...

香奈兒山茶花圖騰太美了！MINJI完美詮釋限量彩妝

香奈兒（CHANEL）將於3月7日起上市的2025香奈兒山茶花限量彩妝系列，是以香奈兒女士情有獨鍾於「山茶花」為創作靈感...

OPENPOINT新成員！家樂福9月加入生態圈 會員點數可共享

家樂福宣布9月16日起與OPENPOINT整合，顧客擴大會員生態圈，迎接嶄新的回饋機制。家樂福會員消費將改為累積OPEN...

25秋冬巴黎時裝周／JISOO搶先穿新衣 SVT珉奎同賞DIOR

巴黎時裝周首日，Dior於杜樂麗花園發表2025-2026秋冬女裝系列。大秀以場景描繪出一個變動中的世界：一座鞦韆、一隻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。