OPENPOINT新成員！家樂福9月加入生態圈 會員點數可共享
家樂福宣布9月16日起與OPENPOINT整合，顧客擴大會員生態圈，迎接嶄新的回饋機制。家樂福會員消費將改為累積OPENPOINT，可享0.33%回饋（四捨五入至小數點第二位），1點可折抵1元消費，OPENPOINT點數同享於家樂福消費折抵，會員權益不變。
家樂福累積會員數現突破1,000萬人，其中活躍會員超過50%，加入OPENPOINT生態圈後可讓統一集團的通路競爭力更強大，進一步朝建構「亞洲流通生活平台」願景挺進。
統一超的OPENPOINT會員數已經達到約1,800萬人，累計的點數市場規模突破35億。家樂福表示，9月16日起，使用家樂福APP，會員將可認證成為OPENPOINT會員，家樂福會員成為OPENPOINT會員後，於家樂福消費累積點數可在OP聯盟企業間消費折抵使用，例如：統一超商7-11、康是美、星巴克等，消費折抵更多元，擴大會員消費生態圈。
家樂福表示，賣場會員9月16日前累積的家樂福點數，轉換後還是可繼續折抵使用，家樂福APP會併存二種點數，二種點數可二擇一使用或合併二種點數一起消費折抵。家樂福VIP會員，期間內消費可享0.50%回饋，VIP會員制度不會改變，下一年度的VIP資格，若有變動會於家樂福官網及門市公告。
同時將全面使用家樂福APP取代實體會員卡，停發實體卡，原實體卡仍可累積點數，新會員申辦與點數折抵以家樂福APP進行。
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