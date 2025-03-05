25秋冬巴黎時裝周／JISOO搶先穿新衣 SVT珉奎同賞DIOR

巴黎時裝周首日，Dior於杜樂麗花園發表2025-2026秋冬女裝系列。大秀以場景描繪出一個變動中的世界：一座鞦韆、一隻史前鳥、岩石、隕石坑道冰山，隨著色彩的轉變從深邃走向明亮。本季服裝以曾任Dior女裝創意總監的Gianfranco Ferré設計元素與文學家吳爾芙（Virginia Woolf ）筆下小說《奧蘭多》（Orlando）中同名雌雄同體角色成為靈感來源，由標語「Once Upon a Time」（很久很久以前）為這場跨越時空的對話揭開序幕。

品牌大使包括金智秀（JISOO）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、SEVENTEEN成員金珉奎等人都出席看秀。其中Dior品牌大使JISOO白色襯衫搭配黑色羊毛絲質蕾絲長裙與娜塔莉波曼的黑色絲綢塔夫綢蕾絲刺繡洋裝，都是本季伸展台上的最新2025-2026秋冬女裝；同時也為本季大秀點亮重點：擺脫性別刻板印象的白襯衫與跨越性別的文藝復興風格領飾設計貫穿全系列。

在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri的發想下，大秀融會Dior品牌歷史所反應不同時代的美學，透過服裝的語彙見證承載文化、美學和社會的沿革，也因此，跨越性別印象的中性元素如白襯衫，就成為本季的設計基礎。除了中性美學，她進一步融入出身建築師的Gianfranco Ferré為品牌留下的設計資產，使衣著成為時代變革的象徵，例如荷葉邊作為可拆卸衣領，可以讓穿著者自由選擇。跨越性別的文藝復興風格領飾也穿越時空成為現代服飾的一環。