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吃王品牛排抽43萬鑽石項鍊！帶骨酥烤牛小排同步新登場
迎接3月14日白色情人節的浪漫時刻，「王品牛排」特別以多年牛小排選品功力與料理技藝，悉心打造全新主餐「帶骨酥烤牛小排」。此外，即日起到3月14日，凡消費滿2,000元並出示王品瘋美食App，便有機會抽中價值超過新台幣43萬元的鑽石項鍊；4月13日前內用消費2客套餐，並出示活動畫面或將合照分享社群，「王品牛排」將再款待價值660元的「嫩煎魷魚佐干貝」1份。
「王品牛排」30多年來「一頭牛、僅供六客」的牛小排選品堅持，受到百萬饕客肯定。2025年「王品牛排」基於「經典賦新」、積極求變精神，推出全新主餐「帶骨酥烤牛小排」，以近千度的直火，將牛小排處理至外酥內嫩的5分熟，再盛裝於熱燙的白瓷盤上，並在桌邊進行如劇場般的展演服務。
餐廳會在熱燙的白瓷盤中，為「帶骨酥烤牛小排」淋上現煮香料的熱油、並加入些許現刨新鮮檸檬皮以增添果香，在多重風味下，帶來豐富又迷人的嶄新感官體驗。顧客在吃的時候，可以選擇沾取些許香料油，或搭配炭烤洋蔥肉汁Gravy、漬鳳梨，細細品嚐牛小排在不同搭配下的多種風味。
「王品牛排」打造全新品牌訴求「因為難得，所以難忘」，持續成就「難得且難忘」的美好故事，為成就每次珍貴的用餐情誼，讓每一刻都醞釀成難忘回憶，這次特別針對白色情人節，推出期間限定系列贈獎活動。
即日起至3月14日，凡消費滿2,000元，並出示王品瘋美食App，就有機會抽中價值超過新台幣43萬元的「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊1條。在4月13日前，凡內用消費2客套餐，並出示活動畫面或將合照上傳社群分享，款待價值660元的「嫩煎魷魚佐干貝」1份。以上活動詳情以品牌官網說明為準。
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