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UNIQLO女裝聯名新品登場 限時7天精選商品優惠590元起
UNIQLO為響應3月8日國際婦女節，除了與知名法國品牌共同打造高人氣休閒時尚聯名，包含「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」和「UNIQLO and PRINCESSE tam tam」將於3月7日連袂推出2025春夏聯名新品，同時UNIQLO也提供多款春季商品限定優惠價590元起。
UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 2025春夏聯名系列，精選透氣輕軟的亞麻混紡材質，呈現精緻天然材質所帶來的舒適親膚感，為雅緻的設計注入輕鬆休閒風格；此外，也選用深藍及紅棕色調，展現屬於春夏的能量。棉質針織衫採用細緻柔軟的100%純棉製成；採用亞麻與嫘縈混紡材質的錐形褲，兼具涼爽膚觸與優雅垂墜感，亦可與相同材質的西裝外套成套穿搭，或以同色系針織衫、亞麻混紡襯衫隨性混搭，展現洗鍊時髦感。
以南法普羅旺斯愜意風情為靈感，UNIQLO and PRINCESSE tam tam 2025春夏聯名系列透過點綴花卉、葉片和格紋，搭配明亮柔和的色彩，營造宛如度假的清新自在氛圍，不僅保留居家服的舒適感，同時打造可外出穿搭的設計剪裁。亨利領針織衫選用柔軟舒適的100%純棉網眼針織布料，胸前鈕釦設計展現恰到好處的隨性感。休閒褲提供兩款不同材質及款式選擇，輕盈透氣的泡泡紗搭配格紋設計，及另一款飾有手繪花朵設計的滑順垂墜感布料，不僅可做為家居休閒服，也適合各種生活場景穿搭。
為慶祝國際婦女節，UNIQLO為女性消費者精選春季新品推薦清單，3月7日至3月13日推出期間限定優惠價格。包括一直以來備受女性消費者喜愛的內著系列無鋼圈美型胸罩、SMART九分褲、AIRism棉質洋裝、防曬圓領開襟外套等。
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