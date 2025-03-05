睫毛膏「這樣用」竟會吸入細菌！ 眼線避免太靠近黏膜

許多人透過打扮改善氣色、提升自信，不過有些使用觀念卻未必正確。衛福部食藥署提醒，要選擇要選擇有完整標示及登錄的品項，同時要依照規定用法、檢視是否過期變質或發霉，並確保衛生、避免共用等；另外，常見的化妝品如眼線液，使用時要避免過度接觸黏膜；拿取睫毛膏時要旋轉取出，避免來回沾取會把空氣或細菌帶入；吃完東西要先擦掉食物殘渣再補口紅等。

常見包括眼影、眼線、睫毛膏、唇膏、唇蜜、卸粧油、卸粧乳等。食藥署醫療器材及化粧品組審查員方韻淑說，民眾有些使用迷思要注意，例如上眼影要使用乾淨的刷具或眼影棒，因為手部可能有髒汙或細菌，直接使用會造成產品汙染、加速變質；眼線液要畫在眼睫毛根部、不建議太接近黏膜處。

另外，很多人使用睫毛膏會來回沾取，想要多沾一點睫毛膏，方韻淑表示，這樣可能會在過程中把空氣或細菌帶入，建議輕輕旋轉取出即可；男女都會使用的口紅或唇膏，往往容易在餐後需要補粧，提醒要把嘴角的食物擦乾淨，否則可能把食物又沾到化粧品導致變質。

後續的卸粧也很重要，方韻淑說，眼唇彩妝一定要卸乾淨，如果動作不正確、太大力搓揉皮膚會造成色素沈澱，眼唇較為脆弱，建議先用卸妝液搭配化妝棉，卸妝時則可輕敷在眼皮5至10秒，等彩妝溶解後進到下一個卸粧步驟，眼角、睫毛根部等容易被忽略的細部，要特別留意。

眼唇彩粧與卸粧化粧品種類多，食藥署醫療器材及化粧品組科長張家榮說，眼唇類化粧品比較接近黏膜，標準較其他化粧品嚴格，如部分防腐劑成分不得用於口腔、眼部、唇部產品；在微生物容許量方面，一般化粧品為每公克1000cfu，眼部周圍和接觸黏膜的化粧品是每公克100cfu以下。

食藥署副署長王德原提醒，消費者可依「彩粧5守則」來挑選與使用，包含選購標示完整的產品，包括品名、用途、保存期限等；必要時可至食藥署「化粧品產品登錄平台系統-民眾查詢」查詢產品是否已登錄；不同部位使用的彩粧品應按照標示正確使用，例如唇線筆不應用於眼部；另外也要定期檢查化粧品是否過期、變質或發霉使用彩粧時應保持工具衛生，避免與他人共用，確保安全。