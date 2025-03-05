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Winter首爾街頭帥拎Polo Play包 每款都讓人好想要

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供

Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play，簡約造型和繽紛配色，傳遞讓人愉快的春日訊息。這一系列包款有藍色、綠色、黃色、粉色、紅色等多種鮮明色調，並攜手韓國人氣女團aespa成員Winter，於首爾街頭拍攝拍出一系列街拍美照，照片裡Winter的酷美風，讓粉絲們大讚「Winter美到不行！」

Ralph Lauren全新系列Polo Play包款，在簡約俐落的輪廓包身中，飾有撞色的小馬和「Polo by Ralph Lauren」品牌標誌，並呼應春天繽紛的季節，包款有多種多巴胺色系可選擇，也有帥氣的大包款與可愛精緻小包為造型帶來不同變化。

Polo Play除了擁有多種尺寸選擇外，同時提供斜背、手提及肩背等不同款式，選用義大利荔枝紋皮革與棉質帆布設計，兼具精緻工藝與實用性，奢華而不嬌貴，大膽繽紛的色彩展現積極樂觀的氛圍，滿足各種穿搭可能性。

此系列包款找來人氣女團aespa成員Winter在首爾街頭呈現，詮釋這系列包款獨有的俏皮與多元活力。Polo Play系列包款於全台Polo Ralph Lauren專門店及RalphLauren.com.tw上市。

韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
韓國人氣女團aespa成員Winter示範Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play皮革小型托特斜背包，15,880元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play皮革小型托特斜背包，15,880元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play皮革小型托特斜背包，15,880元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play皮革小型托特斜背包，15,880元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play帆布大型托特包，13,880元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play帆布大型托特包，13,880元。圖／Ralph Lauren提供
Polo Play 皮革中型托特包，18,880元。圖／Ralph Lauren提供
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