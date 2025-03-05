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Winter首爾街頭帥拎Polo Play包 每款都讓人好想要
Polo Ralph Lauren 2025春季系列包款Polo Play，簡約造型和繽紛配色，傳遞讓人愉快的春日訊息。這一系列包款有藍色、綠色、黃色、粉色、紅色等多種鮮明色調，並攜手韓國人氣女團aespa成員Winter，於首爾街頭拍攝拍出一系列街拍美照，照片裡Winter的酷美風，讓粉絲們大讚「Winter美到不行！」
Ralph Lauren全新系列Polo Play包款，在簡約俐落的輪廓包身中，飾有撞色的小馬和「Polo by Ralph Lauren」品牌標誌，並呼應春天繽紛的季節，包款有多種多巴胺色系可選擇，也有帥氣的大包款與可愛精緻小包為造型帶來不同變化。
Polo Play除了擁有多種尺寸選擇外，同時提供斜背、手提及肩背等不同款式，選用義大利荔枝紋皮革與棉質帆布設計，兼具精緻工藝與實用性，奢華而不嬌貴，大膽繽紛的色彩展現積極樂觀的氛圍，滿足各種穿搭可能性。
此系列包款找來人氣女團aespa成員Winter在首爾街頭呈現，詮釋這系列包款獨有的俏皮與多元活力。Polo Play系列包款於全台Polo Ralph Lauren專門店及RalphLauren.com.tw上市。
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