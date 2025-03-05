快訊

母職懲罰／光擴大托育沒效 育3歲以下孩月薪少1.2萬

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

全台最大跑吧活動！信義幹線3.0闖關抽iPhone 16 Pro

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
全台最大型跑吧活動「信義幹線」即將回歸。圖／「信義幹線3.0」提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全台最大型跑吧活動「信義幹線」即將回歸。圖／「信義幹線3.0」提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

睽違三年，全台最大型跑吧活動「信義幹線」繼2022年突破5,000人次參與盛況後，第三屆「信義幹線3.0」將自3月8日起至4月12日舉行。本屆攜手全新茶酒品牌「茗—茶酒」、全球銷量第一的愛爾蘭威士忌「Jameson 尊美醇」，以及16間台北信義路主幹線酒吧、全台近百家頂尖轉乘酒吧，以RPG遊戲為背景主題，打造「勇者×微醺迷宮」跑吧冒險活動，將虛擬遊戲結合真實跑吧體驗，開創新一代消費者活動。

「勇者×微醺迷宮」跑吧冒險活動，橫跨信義區主線的Draft Land （無法集點），以及Bar PUN、The Public House、Bar Pine松、榕RON Xinyi、Knock Knock Who's There?、Sidebar、無向安和...等共16間知名酒吧，並從信義區延伸到全台與外島轉乘酒吧；北部包含 MAD:MEN 面麵酒屋、HiBoRu、Imbibe、Merry Dessert等共25家；中部為栖.Habitatto、Vender Bar、Tipsy Room、Voyage Bar & Bistro等必去酒吧；就連南部與外島亦有Bar Home、Phowa、Gallery 20.5、夢酒館等，全台共集結80家轉乘酒吧參與。

第三屆信義幹線跑吧活動即日起透過「PaperPlane 頂尖酒吧指南」App、官方網站即可購買套票，最高現省1,198元，揪團最高可享7.7折優惠。3月8日以前輸入期間限定指定折扣碼「SHINJI」，即可兌換3月22日信義Draft Land主場派對「公車總站 Half Time Show」酒水兌換券。

首位達成活動集點40點的勇者，即可獲得Apple Watch series 10或新台幣2萬元PaperPlane跑吧儲值金。此外，3月22日前達成40點的勇者，可以抽iPhone 16 Pro 512G等好禮。詳情請參閱活動官方網站

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本屆以RPG遊戲為背景主題，打造「勇者 × 微醺迷宮」跑吧冒險集點活動。圖／「信義幹線3.0」提供
本屆以RPG遊戲為背景主題，打造「勇者 × 微醺迷宮」跑吧冒險集點活動。圖／「信義幹線3.0」提供
信義區主線酒吧「The Public House」。圖／「信義幹線3.0」提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義區主線酒吧「The Public House」。圖／「信義幹線3.0」提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義區主線酒吧「Bar Pine 松」主理人侯絮銨（Ariel）。圖／「信義幹線3.0」提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
信義區主線酒吧「Bar Pine 松」主理人侯絮銨（Ariel）。圖／「信義幹線3.0」提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

網站 酒駕

延伸閱讀

臉書未更新、電話打不通 台北東區網紅飯店驚傳歇業

阿里山花季管制措施出爐 轉乘專車車票明起開放預購

台南男2年26次檢舉酒吧噪音查無實證 3度涉誣告遭送辦仍免罰

蘋果推廉價手機強化版iPhone 16e Siri更聰明 起價600元

相關新聞

全台最大跑吧活動！信義幹線3.0闖關抽iPhone 16 Pro

睽違三年，全台最大型跑吧活動「信義幹線」繼2022年突破5,000人次參與盛況後，第三屆「信義幹線3.0」將自3月8日起...

抹茶控出發！全家抹茶季推10款濃郁系新品 限時第2件6折

迎接春天正是抹茶控最愛的季節，全家即日起陸續推出10款全新抹茶季商品，嚴選來自日本知名產地的頂級抹茶粉，推出品項包含甜點...

米其林三星餐廳「態芮」 4月1日起暫休業、回歸日未定

首家以「時尚台灣菜」接連於2023、2024拿下《米其林指南》三星殊榮的「態芮Taïrroir」，預定自4月1日起至6月...

氣炸烤箱、微波爐怎麼挑？廚房新手好入門、老手必看 出菜神器TOP8

上班族沒空慢慢炒菜、租屋族想帶便當沒廚房、吃膩外食想換自煮美味，無須料理技巧高超、也不用耗時費力，最高效、省時的多功能懶人家電整理給你，輕鬆好上手！

體驗不丹帕羅戒楚節

不丹是旅人一生必遊的快樂國度，本次旅程適逢不丹最大宗教慶典「帕羅戒楚節」，旅人將親身參與這場盛大活動，感受不丹深厚的文化...

M3版iPad Air來了！售價19,900元起 新版巧控鍵盤絕美 入門版iPad也悄更新

沒有讓果粉等太久，蘋果今晚直接於官網為大家送上搭載M3晶片、專為Apple Intelligence打造的iPad Ai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。