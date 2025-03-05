全台最大跑吧活動！信義幹線3.0闖關抽iPhone 16 Pro

睽違三年，全台最大型跑吧活動「信義幹線」繼2022年突破5,000人次參與盛況後，第三屆「信義幹線3.0」將自3月8日起至4月12日舉行。本屆攜手全新茶酒品牌「茗—茶酒」、全球銷量第一的愛爾蘭威士忌「Jameson 尊美醇」，以及16間台北信義路主幹線酒吧、全台近百家頂尖轉乘酒吧，以RPG遊戲為背景主題，打造「勇者×微醺迷宮」跑吧冒險活動，將虛擬遊戲結合真實跑吧體驗，開創新一代消費者活動。

「勇者×微醺迷宮」跑吧冒險活動，橫跨信義區主線的Draft Land （無法集點），以及Bar PUN、The Public House、Bar Pine松、榕RON Xinyi、Knock Knock Who's There?、Sidebar、無向安和...等共16間知名酒吧，並從信義區延伸到全台與外島轉乘酒吧；北部包含 MAD:MEN 面麵酒屋、HiBoRu、Imbibe、Merry Dessert等共25家；中部為栖.Habitatto、Vender Bar、Tipsy Room、Voyage Bar & Bistro等必去酒吧；就連南部與外島亦有Bar Home、Phowa、Gallery 20.5、夢酒館等，全台共集結80家轉乘酒吧參與。

第三屆信義幹線跑吧活動即日起透過「PaperPlane 頂尖酒吧指南」App、官方網站即可購買套票，最高現省1,198元，揪團最高可享7.7折優惠。3月8日以前輸入期間限定指定折扣碼「SHINJI」，即可兌換3月22日信義Draft Land主場派對「公車總站 Half Time Show」酒水兌換券。

首位達成活動集點40點的勇者，即可獲得Apple Watch series 10或新台幣2萬元PaperPlane跑吧儲值金。此外，3月22日前達成40點的勇者，可以抽iPhone 16 Pro 512G等好禮。詳情請參閱活動官方網站。