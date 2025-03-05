抹茶控出發！全家抹茶季推10款濃郁系新品 限時第2件6折
迎接春天正是抹茶控最愛的季節，全家即日起陸續推出10款全新抹茶季商品，嚴選來自日本知名產地的頂級抹茶粉，推出品項包含甜點、麵包，還有SO HOT炎選店限定商品「抹茶脆皮可麗露」，一次滿足抹茶控味蕾。
其中甜點品牌minimore這次推出4款新品，首推爆餡風格的「抹茶麻糬泡芙」，還有與排隊名店「午冬5.TUNG」聯名推出「抹茶酥頂點心杯」，另外，有著濃郁抹茶內餡加上抹茶蛋皮的「抹茶千層蛋糕」，以及外Q內酥的「抹茶冰心乳酪條」，2款新品層次、口感也都超豐富。
烘焙麵包類則有使用小山園抹茶「靜岡抹茶菠蘿」、以靜岡抹茶粉製成的「一抹茶香鬆餅」，還有八女抹茶粉調製的「抹茶奶霜蛋糕」3款新品，每款抹茶風味都不相同。此外，2款去年熱銷商品也升級再回歸，「玄米抹茶麻吉麵包」內餡有Q彈麻糬，微微加熱吃別有一番風味；「抹茶蜜桃乳酪貝果」則是與好丘聯名，台灣抹茶粉搭配澳洲奶油乳酪與台灣水蜜桃乾，果香與茶香交織。即日起至3月18日，購買指定抹茶商品，即享第2件6折，購買Let's Café中杯以上咖啡，享minimore全品項半價優惠。
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