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抹茶控出發！全家抹茶季推10款濃郁系新品 限時第2件6折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
玄米抹茶麻吉麵包內餡有Q彈麻糬，微微加熱吃別有一番風味。記者黃筱晴／攝影
玄米抹茶麻吉麵包內餡有Q彈麻糬，微微加熱吃別有一番風味。記者黃筱晴／攝影

迎接春天正是抹茶控最愛的季節，全家即日起陸續推出10款全新抹茶季商品，嚴選來自日本知名產地的頂級抹茶粉，推出品項包含甜點麵包，還有SO HOT炎選店限定商品「抹茶脆皮可麗露」，一次滿足抹茶控味蕾。

其中甜點品牌minimore這次推出4款新品，首推爆餡風格的「抹茶麻糬泡芙」，還有與排隊名店「午冬5.TUNG」聯名推出「抹茶酥頂點心杯」，另外，有著濃郁抹茶內餡加上抹茶蛋皮的「抹茶千層蛋糕」，以及外Q內酥的「抹茶冰心乳酪條」，2款新品層次、口感也都超豐富。

烘焙麵包類則有使用小山園抹茶「靜岡抹茶菠蘿」、以靜岡抹茶粉製成的「一抹茶香鬆餅」，還有八女抹茶粉調製的「抹茶奶霜蛋糕」3款新品，每款抹茶風味都不相同。此外，2款去年熱銷商品也升級再回歸，「玄米抹茶麻吉麵包」內餡有Q彈麻糬，微微加熱吃別有一番風味；「抹茶蜜桃乳酪貝果」則是與好丘聯名，台灣抹茶粉搭配澳洲奶油乳酪與台灣水蜜桃乾，果香與茶香交織。即日起至3月18日，購買指定抹茶商品，即享第2件6折，購買Let's Café中杯以上咖啡，享minimore全品項半價優惠。

抹茶季烘焙麵包類，嚴選來自日本知名產地的頂級抹茶粉，將獨特茶香與豐富層次巧妙融合，帶來極致細膩的抹茶體驗。圖／全家便利商店提供
抹茶季烘焙麵包類，嚴選來自日本知名產地的頂級抹茶粉，將獨特茶香與豐富層次巧妙融合，帶來極致細膩的抹茶體驗。圖／全家便利商店提供
甜點品牌minimore這次推出4款新品，「抹茶麻糬泡芙」、「抹茶冰心乳酪條」、「抹茶千層蛋糕」、「抹茶酥頂點心杯」。圖／全家便利商店提供
甜點品牌minimore這次推出4款新品，「抹茶麻糬泡芙」、「抹茶冰心乳酪條」、「抹茶千層蛋糕」、「抹茶酥頂點心杯」。圖／全家便利商店提供
全家抹茶季即日起登場，全台店鋪與「全家行動購」齊推近40款抹茶商品。圖／全家便利商店提供
全家抹茶季即日起登場，全台店鋪與「全家行動購」齊推近40款抹茶商品。圖／全家便利商店提供
即日起至3月18日止，購買抹茶季指定商品，享第2件6折優惠；購買Let_s Café中杯以上咖啡享minimore全品項半價優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至3月18日止，購買抹茶季指定商品，享第2件6折優惠；購買Let_s Café中杯以上咖啡享minimore全品項半價優惠。圖／全家便利商店提供
爆漿風格的minimore新品抹茶麻糬泡芙，售價49元。記者黃筱晴／攝影
爆漿風格的minimore新品抹茶麻糬泡芙，售價49元。記者黃筱晴／攝影
抹茶蜜桃乳酪貝果熱銷回歸，一抹茶香鬆餅內餡搭配靜岡抹茶製成的抹茶奶霜及宇治抹茶製成的抹茶豆沙。記者黃筱晴／攝影
抹茶蜜桃乳酪貝果熱銷回歸，一抹茶香鬆餅內餡搭配靜岡抹茶製成的抹茶奶霜及宇治抹茶製成的抹茶豆沙。記者黃筱晴／攝影
minimore新品抹茶千層蛋糕售價59元，3月12日開賣。記者黃筱晴／攝影
minimore新品抹茶千層蛋糕售價59元，3月12日開賣。記者黃筱晴／攝影
靜岡抹茶菠蘿，香酥菠蘿皮添加小山園抹茶，麵包體與內餡則添加靜岡抹茶粉。記者黃筱晴／攝影
靜岡抹茶菠蘿，香酥菠蘿皮添加小山園抹茶，麵包體與內餡則添加靜岡抹茶粉。記者黃筱晴／攝影
抹茶脆皮可麗露於SO HOT炎選現烤點心店限定開賣。記者黃筱晴／攝影
抹茶脆皮可麗露於SO HOT炎選現烤點心店限定開賣。記者黃筱晴／攝影
全家抹茶季正式登場，精選來自靜岡、小山園、八女等日本知名的頂級抹茶粉，將陸續推出10款特色新品。記者黃筱晴／攝影
全家抹茶季正式登場，精選來自靜岡、小山園、八女等日本知名的頂級抹茶粉，將陸續推出10款特色新品。記者黃筱晴／攝影
minimore新品抹茶酥頂點心杯，售價49元，與台北甜點店「午冬5.TUNG」重磅聯名。記者黃筱晴／攝影
minimore新品抹茶酥頂點心杯，售價49元，與台北甜點店「午冬5.TUNG」重磅聯名。記者黃筱晴／攝影

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