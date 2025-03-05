抹茶控出發！全家抹茶季推10款濃郁系新品 限時第2件6折

迎接春天正是抹茶控最愛的季節，全家即日起陸續推出10款全新抹茶季商品，嚴選來自日本知名產地的頂級抹茶粉，推出品項包含甜點、麵包，還有SO HOT炎選店限定商品「抹茶脆皮可麗露」，一次滿足抹茶控味蕾。

其中甜點品牌minimore這次推出4款新品，首推爆餡風格的「抹茶麻糬泡芙」，還有與排隊名店「午冬5.TUNG」聯名推出「抹茶酥頂點心杯」，另外，有著濃郁抹茶內餡加上抹茶蛋皮的「抹茶千層蛋糕」，以及外Q內酥的「抹茶冰心乳酪條」，2款新品層次、口感也都超豐富。