米其林三星餐廳「態芮」 4月1日起暫休業、回歸日未定
首家以「時尚台灣菜」接連於2023、2024拿下《米其林指南》三星殊榮的「態芮Taïrroir」，預定自4月1日起至6月11日暫時休業。餐廳透過FB粉專表示，「正式回歸的日子，將另行公布。」
「態芮Taïrroir」這次將在休業期間，進行空間改裝，同時也針對餐飲服務的所有細節，進行更深刻的雕琢與升級，希望未來能夠為顧客帶來更細緻、更完美的用餐體驗。「這不僅是一場改裝，而是我們對『味道』、『空間』與『體驗』的重新定義。」「態芮 Taïrroir」期待透過這次的暫時歇息，「讓空間沉澱，讓服務升華，讓味道與感受再次蛻變。」
「態芮Taïrroir」創立於2016年，餐廳命名結合「Taiwan」與「Terroir（風土）」二字，在空間鋪陳方面，也呼應台灣山繞海環的地理特色，希望能夠以西餐技法呈現台灣風味，闡述出屬於台灣新世代的飲食精神。「態芮 Taïrroir」在2018年於《米其林指南》獲得一星榮耀，接下來連續4年贏得二星，並於2023年成為首家以台灣料理獲得三星肯定的台灣餐廳。
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