米其林三星餐廳「態芮」 4月1日起暫休業、回歸日未定

首家以「時尚台灣菜」接連於2023、2024拿下《米其林指南》三星殊榮的「態芮Taïrroir」，預定自4月1日起至6月11日暫時休業。餐廳透過FB粉專表示，「正式回歸的日子，將另行公布。」

「態芮Taïrroir」這次將在休業期間，進行空間改裝，同時也針對餐飲服務的所有細節，進行更深刻的雕琢與升級，希望未來能夠為顧客帶來更細緻、更完美的用餐體驗。「這不僅是一場改裝，而是我們對『味道』、『空間』與『體驗』的重新定義。」「態芮 Taïrroir」期待透過這次的暫時歇息，「讓空間沉澱，讓服務升華，讓味道與感受再次蛻變。」