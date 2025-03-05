氣炸烤箱、微波爐怎麼挑？廚房新手好入門、老手必看 出菜神器TOP8

作為一名廚藝小白，你是不是常常面對食材不知所措呢？想為自己做份便當，或招待親朋好友來家中開趴，打開食譜卻看得眼花撩亂、工具一堆堆擺在旁邊，心有餘而力不足，讓人更覺得做飯是場不可能的艱鉅任務。

這時候，多功能廚房電器是你真正的救星！將數項功能合而為一，解放空間之餘，還一起解放雙手，只要按下幾個按鈕，就能高效解決一切困擾，輕鬆做出美味料理。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出備受網友討論的「廚藝小白懶人家電」，集合蒸、煮、燉、炒、炸、烤等多項功能，讓你從此告別亂七八糟的廚房，晉升為全家大小佩服不已的特級廚師！別猶豫，準備升級大廚的你，絕對值得擁有這些夢幻神器！

No.1 電烤盤

曾經強勢征服團購圈的電烤盤，主打一次滿足各種烹調需求，它具備大面積的烹飪區，能同時烤肉、煎蛋、燒烤各式食材，可搭配平板烤盤、燒烤盤、蒸盤等配件，不沾塗層，能輕鬆處理油膩食材，還能運用深鍋煮湯。

最有代表性的電烤盤，莫過於來自日本時尚餐廚家居品牌BRUNO的產品，蘋果紅、杏仁白等顏色漂亮又兼具實用性，流露出溫暖自然的生活儀式感。2018年底在台灣上市之後，掀起一陣搶購旋風，後續甚至推出史努比、寶可夢、SOU‧SOU等聯名款式，創造不少話題高峰，至今還有許多網紅開團。網友表示：「剛好能滿足我喜歡吃燒肉，但又沒辦法常去燒肉店想吃烤肉的嘴饞」、「室內煎肉油煙大到不行，但我好愛用來煮火鍋」、「本身有很多配件料理可以選配，基本也有送章魚燒盤」。

輕鬆上手料理：將雞腿醃製入味後，放在電烤盤上調至適中溫度，先煎雞皮逼出油脂，再翻面加熱雞肉，煎至金黃色澤，令人食指大動；拿下烤盤後可裝上料理陶瓷深鍋，放入關東煮慢燉，或是煮火鍋餵飽全家人。

No.2 氣炸烤箱

翻攝momo購物網

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氣炸烤箱的出現，簡直是煮夫煮婦們的福音！

憑藉自主研發技術與在地製造優勢，東元電機不斷創新智能與節能效率，連「台灣隊長」陳傑憲都被它的魅力征服，擔任東元2025年品牌代言人，大讚「台灣品牌真的很厲害、不輸國外」，兩大領域的MIT領頭羊共組「Team Taiwan國家隊」，實力不容小覷。

明星商品TECO東元「烤小白」16L氣炸烤箱，集氣炸、烘焙、燒烤、披薩、果乾5種模式於一身，直接標示旋鈕刻度，輕輕一轉，想吃什麼靠它都能搞定！外觀亮麗，機體搭載獨特設計鑽石型內腔，有效反射熱能、均勻加熱食材；360度旋風循環氣流，精準有效提升加熱效率；廣域溫控80℃～230℃，食材免翻面；還有著滿足家庭需求的魔術大容量，只需輕鬆放入食材，設定好時間和溫度，就能在幾分鐘內製作出香噴噴的美食，獲得知名料理YouTuber「RICO」、家常料理專家「施生活賴著你」大力推薦。

網友稱讚：「這台真的太厲害了，直接比我原本那台氣炸烤箱的功能更升級，而且也有氣炸鍋的功能，價格只有一半」、「外觀可愛而且操作簡單，奶白色加上圓潤機殼，光是放在廚房就大大提升質感」、「好實用，買一台就可以變出好多料理」、「體感上加熱比傳統烤箱快好多」。

輕鬆上手料理：想做一道大人小孩都愛吃的氣炸薯條嗎？只要將馬鈴薯切好條狀，輕塗一層橄欖油，放入氣炸烤箱設定180°C，約20分鐘後，脆口的薯條就大功告成，超級簡單又美味！炸物控想滿足口腹之慾，又想兼顧身材，用它能有效減少油脂使用，即使沒有傳統的油炸過程，也能保證食物外皮酥脆，讓你吃得更健康。

No.3 蒸氣烤箱／ 蒸烤爐

PTT常有網友發文詢問蒸氣烤箱／蒸烤爐挑選重點，你是否知道它與一般烤箱差別在哪呢？

蒸氣烤箱主打透過水蒸氣加熱，避免食物太乾或太焦，不僅能烤也能蒸！簡單來說，運用蒸氣烤箱製作料理，能保持更多的水分，烤箱模式則可達到外酥內嫩的效果，無論是烤吐司麵包、蒸魚或烤蔬菜，都能簡單出菜，廚房小白也能放心使用。

輕鬆上手料理：蒸魚一點都不難！將處理過的魚，加上破布子、蒜蓉與醬油調味後，放入蒸氣烤箱，選擇蒸氣模式，蒸上15分鐘，就能輕鬆享受無油又健康的美味蒸魚。

No.4 萬用鍋

以前許多廚房小白不敢使用壓力鍋，怕操作不當、排氣閥堵塞反而導致爆炸。其實，萬用鍋可說是廚房中的萬能助手，能完美應對壓力煮、燉煮、慢燉、蒸煮等需求，蒸煮燉炒煲滷一鍋搞定，快速加熱食材，有效縮短烹調時間。

許多網友建議新手可選擇智能設定、菜色多樣的產品，只要按下按鈕，時間到了就能端出好菜。網友分享，「飛利浦金小萬內建的19種設定，可以讓大家不用考慮太多，做什麼菜按什麼鍵！不用顧爐！更不怕燒廚房」、「美國Instant Pot很紅又便宜，台灣比較貴」、「特福就是醜了點，但功用跟價格，以CP值來說覺得滿高的，可以舒肥也滿神奇的」。

輕鬆上手料理：萬用鍋的「壓力煮」模式非常適合用來燉煮，短時間內能將食材濃縮入味。想為全家人做一鍋營養豐富的牛肉燉湯，只需要將牛肉、胡蘿蔔、洋蔥等食材切好放入鍋中，選擇「壓力煮」模式，快速加壓的過程中會讓肉質更軟嫩、湯汁更濃郁。不到一小時，濃郁鮮美的牛肉湯就完成了。

No.5 多功能微波爐

翻攝momo

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「讓每道料理都成為藝術品！」標榜是微波爐，是氣炸鍋，又是烤箱的TECO東元「白大廚」23L三合一多功能氣炸烤微波爐，有效節省廚房空間、大容量更好用，是忙碌家庭中不可或缺的廚房神隊友。

許多煮夫煮婦愛用的HITACHI日立水波爐，認為它能保留食物水分、逼出油脂與鹽分，同時料理多道菜色，包括冷凍、冷藏、常溫食品都能處理。不過，水波爐出菜速度較慢，加上價格昂貴，小小一台要價萬元以上，令人難以下手。相較之下，「白大廚」有高檔品牌的功能，卻是國產品牌的價格，不需要花大錢，就能擁有大師級烹飪手法。還附有玻璃托盤、轉盤環組件、電鍍鋼高烤架與矮烤架、鋁製烤盤等搭配組裝運用，提供肉排、義大利麵、魚塊、馬鈴薯，烤披薩、烤蛋糕等10道預設自動料理，及薯條、炸蝦、魷魚圈等9道氣炸菜單，或是直接按下燒烤模式，馬上端出居酒屋般的串燒美食。

不管是下班後想簡單在家吃晚餐，還是周末聚會辦趴，想要烤全雞，只要有「白大廚」都OK！網友大讚，「3機合1，真的比較不佔位置」、「操作介面簡單直觀，無論是新手還是烹飪達人都能迅速上手」、「6990真的好便宜，重點是外型也很美」。簡單便捷的懶人操作，節省烹飪時間，讓你游刃有餘吃好菜，就連名廚詹姆士也推薦，「以後我出外景的時候，女兒終於不用再叫外賣了！」

輕鬆上手料理：可參考YouTuber「我是賴瑞／iamLarrie」實測開箱影片，分享將鴨胸解凍、料理的過程，最厲害的是解凍完全不會過熱；只要簡單調味後，放入爐中選好模式、按下按鈕，等待幾分鐘，就有鮮嫩多汁的鴨胸可以吃了！

No.6 電火鍋

你家有電火鍋嗎？這款廚房家電很適合租屋族、小家庭在家煮食，想邀朋友聚餐，吃火鍋、薑母鴨、壽喜燒都可拿出來使用，還能搭配煎鍋、煮鍋兩種版本，可拆式的結構方便清洗、收納，煎肉、煎餅或燉湯、煮麵一次滿足。

歌林、KINYO生活家電等品牌，推出多功能鴛鴦電火鍋，將湯鍋分為兩邊，讓你不用煩惱參加人員吃辣與否，同時享受麻辣鍋、豚骨鍋的終極美味，網友稱讚，「拿來煮麵燙青菜煮火鍋都很方便」、｢煮四道菜含備料大概快兩小時，因為常常過熱斷電XD，但斷電的同時因為溫度高所以還是可以持續炒菜，目前愛用中」、「大家一起圍著吃，超級有氛圍」。

輕鬆上手料理：IG網美經常分享的「千層白菜豬肉鍋」，其實比你想像中還要簡單！只要準備大白菜、火鍋豬肉片、適量味噌，菜葉剝下洗淨後切成約4~5公分寬度，將白菜立起與豬肉交錯放入鍋中，另外拿一個碗，調好味噌與水的比例，倒入鍋中約一半高度，蓋上鍋蓋煮沸即可享用。

No.7 早餐機

翻攝官網／AIWA愛華

疫情期間在網路爆紅的早餐機，將煎盤、蒸盤、吐司燒烤架等集合在一起，兼具甜美外型與豐富功能，可分區同時料理，簡直將「一機多用」4個字落實到極致。使用過的網友紛紛發表感想，「初次試用網紅早餐機，具備蒸、煮、烤、煎四種功能，導熱超快」、「好可愛喔，好像是大人版本的扮家家酒玩具」、「適合住套房的單身女性，至於男性以這食量還是下來去買早餐比較實際」。

例如，AIWA愛華多功能早餐機，擁有5種烹飪法、6檔烘烤模式，SUS-304不鏽鋼蒸盤蒸碗與不沾黏、好清洗的煎盤，輕鬆煎蛋、煎培根，還能烤出香脆的早餐吐司；MATRIC松木多功能早餐機的湯鍋及平底鍋內層皆為陶瓷塗層，以及可拆卸的三明治、鬆餅烤盤，為忙碌的早晨省下不少時間。

輕鬆上手料理：一份完美的早餐套組，只需將培根、雞蛋煎熟，吐司放進烤吐司區，選擇相應的功能，幾分鐘後，熱騰騰的三明治就做好了。

No.8 氣炸料理鍋

氣炸料理鍋一機多用、操作簡單，解決氣炸鍋功能單一、清潔不便的問題。其中，Acerpure Chef「一翻炸」二合一翻轉空氣炸鍋，下方是100%透明氣炸鍋抽屜，採用安全無毒、通過 BSMI認證的耐熱玻璃，食材烹煮狀態一目瞭然，上方放上鐵盤就變身為高溫不沾油料理鍋；另外，CHIMEI奇美嗨翻鍋標榜「免開火移動式廚房」，透過上下層翻轉設計，可煎炒料理、煮火鍋、氣炸等，配件尺寸貼合、收納方便，也吸引了不少網友關注。

輕鬆上手料理：宵夜想吃氣炸豆腐，將豆腐切成適口大小，再用醬油、醋、蔥薑蒜、辣椒等調味品調出屬於自己的靈魂醬汁，淋上豆腐塊後丟進氣炸鍋，200度烤20分鐘後即可出鍋。

番外篇：基本款電磁爐也能神運用！

翻攝YouTube／TECO 東元家電

翻攝YouTube／TECO 東元家電

如果，身為廚藝小白的你，還沒準備好面對多功能廚電。擁有一台基本的電磁爐，也是非常棒的選擇！

對於不熟悉廚具的人來說，電磁爐操作相當簡便。許多網友推薦TECO東元美型旋鈕觸控IH變頻電磁爐，莫蘭迪綠、櫻花粉的外型吸睛，內建煮水、火鍋、蒸煮、爆炒、煎炒5組烹飪模式，高達8檔火力調節，微電腦觸控與旋鈕雙控制讓新手也能輕鬆上手。還有180分鐘定時功能，2小時無操作就會自動關機，安全有保障。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年02月09日至2025年02月07日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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