M3版iPad Air來了！售價19,900元起 新版巧控鍵盤絕美 入門版iPad也悄更新

沒有讓果粉等太久，蘋果今晚直接於官網為大家送上搭載M3晶片、專為Apple Intelligence打造的iPad Air新品，同樣提供11吋、13吋2款機型，升級了新晶片但價格維持與前代相同，11吋起售價19,900元起，13吋機型則為26,900元起，並且推出專為iPad Air設計的新版巧控鍵盤。可惜台灣並非首波上市，稍晚才會開放預購。

搭載M3晶片的iPad Air外觀上與前一代幾乎沒有差異、連4種顏色選擇都一樣，微微輕了2克，升級了晶片當然更適合使用者隨身攜帶、隨時隨地發揮生產力與創意。搭載更強大的8核心CPU，M3處理多執行緒CPU工作流程的速度較M1最快可達35%。M3具備9核心GPU，繪圖效能較M1最快可達40%。

M3也將蘋果先進的繪圖處理架構首度帶入iPad Air，支援動態快取、硬體加速網格著色和光線追蹤技術。針對需要大量繪圖處理的算繪工作流程，搭載M3的iPad Air提供比M1機型最快可達4倍的效能，光線、反射和陰影的呈現都更精準，帶來極具真實感的遊戲體驗。

如果想要在Apple Intelligence中文版正式上線時立即享受完整AI功能，與M1相比，M3的神經網路引擎處理AI工作流程的速度可快達60%。「備忘錄」app中的「影像魔杖」功能，可以將粗略素描瞬間變成精美圖像，只需用Apple Pencil圈起素描即可。使用者甚至可以圈起筆記中的空白處，「影像魔杖」便會根據周遭筆記的脈絡，創造出與內容相媲美的圖像，打造更好的視覺效果。透過大螢幕優勢與Apple Pencil的幫忙，輕鬆發揮強大生產力。

這次iPad Air的巧控鍵盤也更新了，更大的內建觸控式軌跡板，新的14鍵功能列以磁性吸附，「聰穎接點」無須藍牙即可立刻連結電源與資料；械式鋁金屬鉸鏈還包含1個可用於充電的USB-C連接器，提供了同時充電、傳輸的使用彈性。