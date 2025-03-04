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多元招商策略搶商機 桃捷推出列車造型小物

中央社／ 桃園4日電

桃園大眾捷運公司今天表示，新推出4種列車造型商品，包括造型木尺、立體木質可動鑰匙扣、托特袋及帆布袋，除滿足軌道迷購物需求，也期望透過多元招商策略搶攻商機增加收入。

桃捷公司下午發布新聞稿表示，桃捷官方商城販售的桃捷商品，包含桃捷列車造型系列、桃捷吉祥物-紫嘯鶇（鶇鶇）、直達美好系列、阿桃&園哥、巧虎、樂天、桃捷x草本誠食共7類，種類多樣豐富，從吃的、用的、穿搭的相當多元。

桃捷公司說，這次推出的桃捷列車造型木質商品有2種，除了對上班族及學生而言很實用的列車木尺，還有木質立體可動式鑰匙圈，除了輕巧不會有沉重感，拉動後還可以看到可愛的小動物們從車窗中探頭，充滿療癒感，兩款商品各有直達車和普通車的造型設計相當吸睛。

桃捷公司指出，另有桃捷列車圖樣的2種提袋，分別為大、小尺寸托特袋，以及單一尺寸的帆布袋，採用天然原始棉花殼製作而成，兼具時尚環保，可搭配各種場合的穿搭。而先前熱銷一空的桃捷列車迴力車也已同步補貨上架，滿足捷運迷收藏的需求。

為了開源節流，桃捷公司最近除盤點站內可用空間出租，同時開發文創小物或異業結盟推出聯名商品，希望透過多元招商策略增加收入。

捷運公司 桃捷

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