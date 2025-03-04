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皇家禮炮史上最高年份！恆久限量系列第3代55年來了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「皇家禮炮恆久限量系列第三代55年蘇格蘭威士忌」全球限量85組，台灣分配到6組（編號 6、8、16、18、60、66）。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮恆久限量系列第三代55年蘇格蘭威士忌」全球限量85組，台灣分配到6組（編號 6、8、16、18、60、66）。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

有「威士忌界獨角獸」美譽的「皇家禮炮恆久限量系列」，在威士忌收藏界居至尊地位。2025年迎來全新「皇家禮炮恆久限量系列第三代55年蘇格蘭威士忌」，以蘇格蘭的四季更迭為靈感起源，不但是皇家禮炮有史以來最高年份酒款，更裝載於Dartington Crystal純手工打造的24K鐫金水晶瓶身，全球限量85組，台灣分配到6組（編號 6、8、16、18、60、66），每組售價158萬元。

「皇家禮炮恆久限量系列第三代55年蘇格蘭威士忌」將55年來的四季更迭於最成熟的時機封存，其中蘊含三大斯貝賽酒廠罕世55年原酒，包括蘇格蘭高地最古老酒廠Strathisla、備受釀酒師推崇並譽為日本威士忌之源的Longmorn酒廠，以及創新工藝著稱的Glen Keith等珍稀高年份原酒，在皇家禮炮第五任首席調酒師Sandy Hyslop的極致調和工藝勾兌下，展現出時光凝淬的極致風味。

瓶中每滴酒液皆於1969年前即投入窖藏，入口甚能感受到已消逝製酒工藝的極致美學，包括3間酒廠直火蒸餾技術 （direct-fire distillation）捎來獨特的輕微焦香，高溫直火蒸餾過程中梅納反應 （Maillard Reaction）所賦予的豐富焦糖、堅果與巧克力風味，以及當時Longmorn及Glen Keith酒廠採用的傳統地板發芽 （floor malting） 和純手工翻麥技術，讓酒液保留了更多的人文溫度與風土特色。

新酒款採用英國純手工吹製的 Dartington Crystal 水晶酒瓶裝盛，瓶身鑲嵌著以24K金雕刻的專屬限量編號，五層木製鑽石菱格紋飾，更巧妙呼應酒液長達半世紀以上的光陰洗禮。精緻雕花橡木酒盒設計靈感，源自皇家禮炮核心酒廠Strathisla附近的「凱恩戈姆山（Cairngorms）國家公園」的四季景緻，致敬威士忌誕生地的風土之美。

「能夠嗅聞、品飲這些歷經半世紀以上熟成的威士忌原酒，是我的無上榮幸。」皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示：「尤其這些稀世窖藏，歷經了我前面四任首席調酒師悉心看顧，投入無比的專注與心力積累而成，才讓我有了最傑出非凡的基礎來創造調和這款極致巔峰鉅作，恰好體現對時間價值的最高致敬。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

瓶身鑲嵌著24K金雕刻的專屬限量編號。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
瓶身鑲嵌著24K金雕刻的專屬限量編號。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
精緻雕花橡木酒盒，刻畫蘇格蘭四季更迭的唯美絕景。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
精緻雕花橡木酒盒，刻畫蘇格蘭四季更迭的唯美絕景。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮恆久限量系列第三代55年蘇格蘭威士忌」每組售價158萬元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「皇家禮炮恆久限量系列第三代55年蘇格蘭威士忌」每組售價158萬元。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 調酒

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