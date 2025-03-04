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臉書未更新、電話打不通 台北東區網紅飯店驚傳歇業

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
以泡泡為主題外觀，在台北東區特別搶眼。圖／摘自品牌粉絲頁
以泡泡為主題外觀，在台北東區特別搶眼。圖／摘自品牌粉絲頁

台北網紅飯店Hotel poispois驚傳歇業！官網公告即日起酒吧、餐廳皆暫停營業，記者去電，飯店已無人接聽。各大合作訂房網也顯示「已無房」。臉書則自去年9月之後即未再更新，動向暫時成謎。

pois pois在法文有「點點」之意，也因其發音近似中文「泡泡」，因此，飯店整體概念就以「點點」及「泡泡」作為兩大設計軸心，並以此延伸，2017年開幕即成網紅飯店，打卡者眾。

這間位在台北東區的設計型旅店，10層樓高、僅39間客房，主打全台第一間以女性為主題的時尚精品旅店，一樓的「CH-EAT & DRINK」泡泡餐廳，是IG洗版的網美餐廳；二樓酒吧Velvet Rouge則打造隱晦互動的空間，以紅絲絨營造微醺浪漫。

pois pois曾與日本大阪的百年品牌「牛乳石鹼」合作推出主題住宿專案，客房內提供illy膠囊咖啡、維力炸醬麵、HARIBBO軟糖等零食點心豐富Mini Bar，平日入住約千餘元，頗具賣點。

pois pois是充滿趣味與浪漫的旅店。圖／摘自品牌粉絲頁
pois pois是充滿趣味與浪漫的旅店。圖／摘自品牌粉絲頁
pois pois於官網釋出餐廳與酒吧暫停營業的消息，記者去電，已無人接聽。圖／摘自品牌官網
pois pois於官網釋出餐廳與酒吧暫停營業的消息，記者去電，已無人接聽。圖／摘自品牌官網

泡泡 飯店 餐廳

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