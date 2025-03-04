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蕭邦繽紛色彩捕捉春天 彩虹漸層華麗上手

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Temptation高級珠寶系列戒指，符合倫理道德的18K白金鑲嵌4.61克拉梨形粉色石英、碧璽、鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Temptation高級珠寶系列戒指，符合倫理道德的18K白金鑲嵌4.61克拉梨形粉色石英、碧璽、鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供

瑞士高級珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOAPRD）以華麗繽紛的色彩，迎接奼紫嫣紅綻放的春天。隨著天氣漸暖、繁花盛放，蕭邦透過精湛的工藝，將夢幻般的色彩與自然之美相融合，以精緻瑰麗的珠寶與腕表作品，刻畫春天的活力與夏日的璀璨完美融合，打造一場夢幻的色彩盛宴。

蕭邦Temptation高級珠寶系列，向來擅長運用細膩的工藝與絢麗寶石色彩創作出豐富的層次。新作運用碧璽的色彩斑爛創作出多變而富女性氣息的設計，耳環以鋪鑲鑽石的金屬垂墜2顆5.46克拉梨形碧璽，紅豔中帶有粉桃色的亮麗光澤，彷彿耳畔綻放的春日風情。系列戒指則以兩枚梨形粉色碧璽簇擁一枚紅色的圓形碧璽，三顆色調柔美的寶石點綴於1顆4.61克拉梨形粉色石英之上，彷如冠冕，將春季的甜蜜與浪漫一次收藏。

從經典滑動鑽石系列中延伸出來的Happy Dreams系列珠寶，以大小不同的圓型組成夢幻般的如雲朵圖案，自由滑動的鑽石在雲中懸浮舞動。蕭邦精心挑選色澤層次變化的紅寶石、綠祖母與藍寶石組成蓬鬆圓潤的雲朵，鑲嵌散發虹彩光澤的珍珠母貝，有的則環繞著燦爛的滑動鑽石。同樣運動滑動鑽石工藝的Happy Diamonds Rainbow腕表，則是將以整圈七彩繽紛的彩虹環抱滑動彩色寶石，中央配上珍珠母貝表盤，以色彩大自然充滿生命力的意象，創造一趟充滿詩意的春季之旅。

品牌休閒奢華的指標表款系列Alpine Eagle，也在此際換上了鑲嵌長梯形切割彩色剛玉的彩虹表圈，襯上滿天星般閃爍美鑽的表盤，彷彿可見春季繁花盛開於阿爾卑斯山的美景。以皇室圖騰為設計靈感的Impériale腕表，全新玫瑰金表款鑲嵌鑽石，並採用粉紅色珍珠母貝與緞面表帶，完美捕捉春天令人心動的柔美與浪漫。

Happy Diamonds Rainbow系列腕表，37毫米18K玫瑰金材質表殼、珍珠母貝表盤、表圈鑲嵌彩色剛玉、石英機芯，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds Rainbow系列腕表，37毫米18K玫瑰金材質表殼、珍珠母貝表盤、表圈鑲嵌彩色剛玉、石英機芯，價格店洽。圖／蕭邦提供
Temptation高級珠寶系列耳環，符合倫理道德的18K白金鑲嵌碧璽、鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Temptation高級珠寶系列耳環，符合倫理道德的18K白金鑲嵌碧璽、鑽石，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Dreams系列戒指，符合倫理道德的18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、珍珠母貝，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Dreams系列戒指，符合倫理道德的18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、珍珠母貝，價格店洽。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德18K玫瑰金表殼、Chopard 01.03-C機芯，表盤鑲嵌鑽石、表圈鑲嵌36顆梯形切割彩色剛玉，價格店洽。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列腕表，41毫米符合倫理道德18K玫瑰金表殼、Chopard 01.03-C機芯，表盤鑲嵌鑽石、表圈鑲嵌36顆梯形切割彩色剛玉，價格店洽。圖／蕭邦提供
Impériale系列腕表，36毫米符合倫理道德18K玫瑰金表殼、自動上鏈機芯、珍珠母貝表盤，價格店洽。圖／蕭邦提供
Impériale系列腕表，36毫米符合倫理道德18K玫瑰金表殼、自動上鏈機芯、珍珠母貝表盤，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Dreams系列項鍊，符合倫理道德的18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、珍珠母貝，價格店洽。圖／蕭邦提供
Happy Dreams系列項鍊，符合倫理道德的18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、珍珠母貝，價格店洽。圖／蕭邦提供

珠寶 鑽石

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