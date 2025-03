CONVERSE湯姆貓與傑利鼠85周年聯名鞋款 經典動畫持續陪伴

經典動畫隨著世代推進繼續陪伴我們長大,CONVERSE攜手經典動畫「湯姆貓與傑利鼠」(Tom and Jerry)推出全新聯名系列,重現趣味經典。PUMA再次攜手「Hello Kitty and Friends」推出全新聯名系列,將復古Y2K風格與Hello Kitty的甜美結合。

自1940年發布首支影片以來,湯姆貓與傑利鼠憑其幽默詼諧的故事情節、鮮明角色形象和無對白的喜劇形式風靡全球,時逢湯姆貓與傑利鼠85周年之際,CONVERSE再度攜手湯姆貓與傑利鼠,將趣味動畫元素融入CONVERSE經典鞋款與服飾中。

這次聯名系列推出包含鞋款及服飾在內適合多樣年齡層的系列產品,鞋款涵蓋成人款及兒童款,讓粉絲收藏。特別版Chuck 70、Chuck Taylor All Stars以深受喜愛的湯姆貓與傑利鼠為靈感,鞋身點綴醒目的角色圖案,生動再現動畫中的經典場景;T恤也印有湯姆貓與傑利鼠嬉戲圖案,此聯名系列於3月6日起於CONVERSE全台指定店點發售。

PUMA與Hello Kitty的最新聯名,以 2000年代流行的泡泡糖美學為靈感營造復古氛圍,鞋款以Puma經典的Suede XL加厚設計鞋型為原型,鞋面上搭配低調Hello Kitty及愛心浮雕圖樣,結合細膩花卉樣式。特製鞋帶採用黑白相間的圖騰,附上經典標誌性的蝴蝶結裝飾,鞋舌則壓印上Hello Kitty及Puma的聯名Logo,將可愛元素低調呈現,更適合保有少女心的大人,喚起少女時期與Hello Kitty的甜美回憶,此系列聯名於3月6日開賣。