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CONVERSE湯姆貓與傑利鼠85周年聯名鞋款 經典動畫持續陪伴

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
CONVERSE攜手經典動畫「湯姆貓與傑利鼠」推出全新聯名系列。圖／CONVERSE提供
CONVERSE攜手經典動畫「湯姆貓與傑利鼠」推出全新聯名系列。圖／CONVERSE提供

經典動畫隨著世代推進繼續陪伴我們長大，CONVERSE攜手經典動畫「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry）推出全新聯名系列，重現趣味經典。PUMA再次攜手「Hello Kitty and Friends」推出全新聯名系列，將復古Y2K風格與Hello Kitty的甜美結合。

自1940年發布首支影片以來，湯姆貓與傑利鼠憑其幽默詼諧的故事情節、鮮明角色形象和無對白的喜劇形式風靡全球，時逢湯姆貓與傑利鼠85周年之際，CONVERSE再度攜手湯姆貓與傑利鼠，將趣味動畫元素融入CONVERSE經典鞋款與服飾中。

這次聯名系列推出包含鞋款及服飾在內適合多樣年齡層的系列產品，鞋款涵蓋成人款及兒童款，讓粉絲收藏。特別版Chuck 70、Chuck Taylor All Stars以深受喜愛的湯姆貓與傑利鼠為靈感，鞋身點綴醒目的角色圖案，生動再現動畫中的經典場景；T恤也印有湯姆貓與傑利鼠嬉戲圖案，此聯名系列於3月6日起於CONVERSE全台指定店點發售。

PUMA與Hello Kitty的最新聯名，以 2000年代流行的泡泡糖美學為靈感營造復古氛圍，鞋款以Puma經典的Suede XL加厚設計鞋型為原型，鞋面上搭配低調Hello Kitty及愛心浮雕圖樣，結合細膩花卉樣式。特製鞋帶採用黑白相間的圖騰，附上經典標誌性的蝴蝶結裝飾，鞋舌則壓印上Hello Kitty及Puma的聯名Logo，將可愛元素低調呈現，更適合保有少女心的大人，喚起少女時期與Hello Kitty的甜美回憶，此系列聯名於3月6日開賣。

CONVERSE湯姆貓與傑利鼠聯名高筒鞋，3,080元。圖／CONVERSE提供
CONVERSE湯姆貓與傑利鼠聯名高筒鞋，3,080元。圖／CONVERSE提供
CONVERSE湯姆貓與傑利鼠聯名高筒鞋，2,480元。圖／CONVERSE提供
CONVERSE湯姆貓與傑利鼠聯名高筒鞋，2,480元。圖／CONVERSE提供
PUMA Suede XL Hello Kitty聯名鞋款，3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Suede XL Hello Kitty聯名鞋款，3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Suede XL Hello Kitty聯名鞋款，3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Suede XL Hello Kitty聯名鞋款，3,280元。圖／PUMA提供

Hello Kitty 動畫 標誌

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