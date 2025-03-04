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麥卡倫攜手太陽馬戲團 Harmony Collection第4版登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「紫月橡木」外盒以太陽馬戲團「大地之心Spirit」中的重要角色蘇格蘭高地守護者Davonna為主軸，透過插畫描繪出她擺盪於歐洲橡木枝葉交織的優美意象。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「紫月橡木」外盒以太陽馬戲團「大地之心Spirit」中的重要角色蘇格蘭高地守護者Davonna為主軸，透過插畫描繪出她擺盪於歐洲橡木枝葉交織的優美意象。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽蘇格蘭威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）攜手享譽全球的太陽馬戲團（Cirque du Soleil），本月獻上The Harmony Collection第4版兩款全新威士忌，分別是全球免稅通路專屬的「紫月橡木（Guardian Oak）」，以及國內市場限定的「太陽橡木（Vibrant Oak）」，共同致敬麥卡倫200週年非凡傳承。

The Harmony Collection第四版的整體創作靈感，汲取自太陽馬戲團「大地之心Spirit」演出，這場源於大自然的沉浸式表演，生動描繪麥卡倫威士忌的起源及承襲百年的橡木桶工藝、蘇格蘭文化與高地風情。「橡木對於麥卡倫威士忌酒液的色澤與風味，扮演著至關重要的角色。」麥卡倫釀酒師Diane Stuart表示：「此次『紫月橡木』與『太陽橡木』，讓我們有機會選擇雪莉酒潤桶的歐洲橡木桶及美國橡木桶陳釀威士忌，充分展現兩種風格迥異的橡木，為威士忌帶來的獨特風味。」

The Harmony Collection第四版的誕生，具體展現出麥卡倫與橡木之間，悠久且緊密的連結；麥卡倫所使用的每個酒桶，皆以準確規格精心打造，前後共耗時5年才能製作完成。「紫月橡木」熟成於初次填充與二次填充的歐洲雪莉橡木桶，展現出歐洲橡木帶來的濃郁風味與豐富層次；「太陽橡木」精選首次填充雪莉調味美國橡木桶與二次填充雪莉橡木桶熟成，賦予酒體豐富層次與細膩風味。

在包裝設計方面，延續The Harmony Collection系列對自然永續的承諾，麥卡倫將製作橡木桶過程中所產生的橡木碎片回收，作為包裝盒與瓶標的材料，賦予天然材料嶄新的生命，展現永續環保與創意的絕美融合。

The Harmony Collection第四版「紫月橡木」即日起於桃園國際機場亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店登場，「太陽橡木」也同步於國內零售市場販售，展現出麥卡倫與太陽馬戲團這兩個致力於不斷創新的品牌，對創意的尊重與對大自然的崇敬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫與太陽馬戲團攜手推出The Harmony Collection系列第四版兩款全新威士忌，分別是全球免稅通路專屬的「紫月橡木」（右），以及國內市場限定的「太陽橡木」，酒精濃度皆為44.2%。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫與太陽馬戲團攜手推出The Harmony Collection系列第四版兩款全新威士忌，分別是全球免稅通路專屬的「紫月橡木」（右），以及國內市場限定的「太陽橡木」，酒精濃度皆為44.2%。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「紫月橡木」精選雪莉調味歐洲橡木桶熟成，賦予酒體深邃而層次豐富的風味。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「紫月橡木」精選雪莉調味歐洲橡木桶熟成，賦予酒體深邃而層次豐富的風味。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫The Harmony Collection第四版全球免稅通路專屬佳釀「紫月橡木」，即日起於桃園國際機場亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店販售。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫The Harmony Collection第四版全球免稅通路專屬佳釀「紫月橡木」，即日起於桃園國際機場亞洲唯一麥卡倫旗艦專賣店販售。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection第四版靈感汲取自太陽馬戲團「大地之心Spirit」演出，生動描繪麥卡倫威士忌的起源及承襲百年的橡木桶工藝、蘇格蘭文化與高地風情。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Harmony Collection第四版靈感汲取自太陽馬戲團「大地之心Spirit」演出，生動描繪麥卡倫威士忌的起源及承襲百年的橡木桶工藝、蘇格蘭文化與高地風情。圖／新加坡愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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