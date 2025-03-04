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起司＋辣味蜂蜜！必勝客「火辣蜂蜜五重起司比薩」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
以五種起司搭配「火辣蜂蜜」的「火辣蜂蜜五重起司比薩」，單點特價429元。圖／必勝客提供
以五種起司搭配「火辣蜂蜜」的「火辣蜂蜜五重起司比薩」，單點特價429元。圖／必勝客提供

必勝客」為起司控特製的「超濃五重起司比薩」即日起回歸市場，除了結合5種特色起司之外，必勝客還搭配「火辣蜂蜜」，限時推出「火辣蜂蜜五重起司比薩」和「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」，帶來充滿熱情的甜鹹辛香滋味。

重新回歸的「超濃五重起司比薩」，嚴選5國優質乳源精製的100%純天然起司，包含牽絲的義大利莫札瑞拉起司、香軟的丹麥鮮奶油乳酪、澳洲帕馬森起司，以及鹹香的荷蘭高達起司、濃郁的丹麥康門貝爾起司，堆疊出豐富的起司風味，最後再淋上香甜蜂蜜，交織甜鹹堆疊的滋味，原價849元，外帶單點特價429元，即日起長期供應。

必勝客同時結合風行全美的「辣蜂蜜」，限時推出「火辣蜂蜜五重起司比薩」和「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」。「火辣蜂蜜五重起司比薩」以超濃五重起司比薩為基礎，搭配添加辣椒的辣蜂蜜，同時具有辛辣、香甜與起司奶香，原價849元，外帶單點429元。另款「火辣蜂蜜美式臘腸比薩」則是透過辣蜂蜜，相佐臘腸的鹹香酥脆與起司，原價595元，外帶單點299元。兩款火辣蜂蜜系列限時供應6週。

必勝客嚴選五種起司、香甜蜂蜜，推出「超濃五重起司比薩」，單點特價429元。圖／必勝客提供
必勝客嚴選五種起司、香甜蜂蜜，推出「超濃五重起司比薩」，單點特價429元。圖／必勝客提供
火辣蜂蜜美式臘腸比薩，外帶單點299元。圖／必勝客提供
火辣蜂蜜美式臘腸比薩，外帶單點299元。圖／必勝客提供

必勝客 蜂蜜 起司

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