全家「山丘藍」藍莓霜淇淋升級回歸 限時3天快閃優惠 7-ELEVEN草莓巴斯克濃郁PK

天氣回暖，正是吃冰好時機！本月超商霜淇淋主打口味充滿浪漫氛圍，全家去年首推大獲好評，狂賣創下330萬支銷售佳績的「Fami!ce × 山丘藍藍莓霜淇淋」本月強勢回歸，今年提升藍莓果汁含量，果香更酸甜濃郁之外，更推出混搭新吃法，可搭配比利時巧克力或小農牛奶，創造甜蜜新滋味，搭配藍莓口味餅皮，口感更有層次。3月5日至3月7日更推出限時跨店取5支188元快閃優惠，喜歡藍莓的民眾別錯過！

全家更同時推出「Kiri藍莓乾酪沾醬+餅乾棒」，以及在台熱銷破億的日本「emina藍莓起司」，從3月5日起至4月1日止，Kiri乾酪沾醬+餅乾棒享特價139元；藍莓起司享單件119元、2件219元、3件299元的優惠。

7-ELEVEN自3月5日至4月1日同步推出雪淋霜新口味「韓國草莓巴斯克霜淇淋」與「櫻花玫瑰風味思樂冰」浪漫新品，不論是喜愛濃郁乳酪的甜點控，還是嚮往清新花香的飲品愛好者，都能讓你感受春日專屬幸福時光。