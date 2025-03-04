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2025春季穿搭指南 Gap多巴胺色系、丹寧風穿出好心情

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Gap以2025春季流行顏色，結合Y2K經典元素主打「多巴胺色系」及「復古丹寧風」。圖／Gap提供
Gap以2025春季流行顏色，結合Y2K經典元素主打「多巴胺色系」及「復古丹寧風」。圖／Gap提供

春天要怎樣穿出活力感？Gap以2025春季流行顏色，結合Y2K經典元素主打「多巴胺色系」及「丹寧風」，打造Y2K全新穿搭指南。

多巴胺色系 邀請男子跳脫黑白灰

Gap 2025春季流行色，以熱情的火鶴粉、輕盈的帽貝藍、愉悅的奶油黃、盎然的森林綠等多巴胺色彩，激發快樂心情；同時，Y2K風格在2025春夏依然風行，Gap春季女裝系列主打多巴胺色系短版上衣搭配低腰寬褲，搭配厚底運動鞋，打造多巴胺系的Y2K風格。

Gap春季男裝系列也以2025流行色響應Y2K，邀請男生跳脫黑、白、灰，大膽穿上繽紛粉嫩的顏色，尤其是粉紅色，多重色調的粉紅色出現在T恤、牛津襯衫、連帽大學T恤上，多層次穿搭更顯出時髦。Gap童裝也呼應男女裝系列，推出一系列粉嫩色系單品，讓一家人都可披上時髦亮麗的糖果衣。

同色調多層次搭配　Tone-on-tone最對味

多巴胺色系服裝怎麼搭配比較好？Gap建議同色調（Tone-on-tone）多層次穿搭，只要掌握「上淺下深」原則，就可以輕鬆搭配出個人自我風格。像是奶油黃外套，內搭簡單經典的白色T恤，下身選擇卡其寬褲及同色調的平底鞋；或同樣以白色T恤打底，外搭短版森林綠外套，下身穿上草綠色低腰牛仔寬褲，最後再以復古棒球帽點綴整體Y2K風格。

丹寧套裝搭配 將Y2K風格進行到底

丹寧風也是Y2K風格的重點穿搭方向之一，本季Gap以淺色丹寧對應春季流行色，同時，丹寧為品牌DNA的Gap，有多樣化的丹寧單品可以選擇。春季男裝系列有多種水洗色彩與拼接的丹寧襯衫可選，因應春日多變的天氣，可單穿也可內搭多巴胺色系T恤，讓丹寧裝穿出層次感。女裝系列丹寧套裝因應Y2K風格，以短版外套加上寬管褲為主打，洋溢青春氣息。

Gap 2025春季將多重色調的粉紅色出現在T恤、牛津襯衫、連帽大學T恤上。圖／Gap提供
Gap 2025春季將多重色調的粉紅色出現在T恤、牛津襯衫、連帽大學T恤上。圖／Gap提供
Gap童裝也呼應男女裝系列，推出一系列粉嫩色系單品。圖／Gap提供
Gap童裝也呼應男女裝系列，推出一系列粉嫩色系單品。圖／Gap提供
淺洗工裝牛仔外套，2,699元。圖／Gap提供
淺洗工裝牛仔外套，2,699元。圖／Gap提供
Gap 2025春季主打讓人愉悅的「多巴胺色系」。圖／Gap提供
Gap 2025春季主打讓人愉悅的「多巴胺色系」。圖／Gap提供
牛津長袖襯衫，1,499元。圖／Gap提供
牛津長袖襯衫，1,499元。圖／Gap提供
拼色牛仔襯衫，1,999元。圖／Gap提供
拼色牛仔襯衫，1,999元。圖／Gap提供
經典連帽T恤，1,699元。圖／Gap提供
經典連帽T恤，1,699元。圖／Gap提供
春季男裝系列有多種水洗色彩與拼接的丹寧襯衫可選。圖／Gap提供
春季男裝系列有多種水洗色彩與拼接的丹寧襯衫可選。圖／Gap提供
Gap以淺色丹寧對應春季流行色。圖／Gap提供
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Gap 外套 穿搭

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