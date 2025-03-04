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車銀優同框IU夢幻畫面 仙品CP同戴CHAUMET蜜蜂珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
南韓女星李知恩與男星車銀優演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG
南韓女星李知恩與男星車銀優演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG

法國高級珠寶品牌CHAUMET曾為拿破崙欽定的皇室御用珠寶商，其設計以優雅靈動的自然主義著稱。品牌以拿破崙皇室家徽蜜蜂為靈感，結合對大自然的細膩觀察，創作出的Bee My Love 系列，將自即日起更名為Bee de Chaumet，以名稱體現品牌與大自然密不可分之聯繫。品牌更邀請到大使車銀優與南韓女星李知恩（IU）同框演繹系列珠寶，以個人魅力詮釋Bee de Chaumet用於表彰自我的獨特魅力。

除了蜜蜂圖騰，Chaumet也從蜂巢汲取靈感，將貴金屬切割成如摩登幾何的六角形，並以細膩的鏡面拋光手法使金屬如鏡子般光滑，在光線下反射出照人光彩。均勻俐落的六角形更嚴無限延伸，有的作品更結合精密的鉸接技術，使珠寶柔軟如同第二層肌膚般柔軟貼合身體。不論是單獨或多件堆疊，中性的幾何線條與金屬和鑽石不同材質的對比效果，營造出獨特的出層次感。

為能更彰顯別具特色的六角形元素，Chaumet 更開發出獨門的六角形切割工藝，將鑽石切割成共88個切面的六角形，鑽石的火光放大到極致；同時「88」不僅是蜜蜂八字舞的巧妙轉化和幸運數字，橫看還可解讀為雙重的無限符號，寓意無盡希望。

南韓女星李知恩演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG
南韓女星李知恩演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG
Bee de Chaumet 18K黃金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K黃金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
南韓女星李知恩與男星車銀優演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG
南韓女星李知恩與男星車銀優演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG
自2025年2月起，Bee My Love系列正式更名為「Bee de Chaumet」
自2025年2月起，Bee My Love系列正式更名為「Bee de Chaumet」
Bee de Chaumet 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
南韓男星車銀優演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG
南韓男星車銀優演繹Bee de Chaumet系列珠寶。圖／摘自藝人IG
Bee de Chaumet 18K黃金戒指。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K黃金戒指。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K黃金胸針。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K黃金胸針。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K黃金耳環，鑲嵌皇后式切割鑽石和明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K黃金耳環，鑲嵌皇后式切割鑽石和明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K白金項鍊，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金手環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
Bee de Chaumet 18K玫瑰金手環，鑲嵌明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供

IU 品牌 珠寶 車銀優 鑽石

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