車銀優同框IU夢幻畫面 仙品CP同戴CHAUMET蜜蜂珠寶

法國高級珠寶品牌CHAUMET曾為拿破崙欽定的皇室御用珠寶商，其設計以優雅靈動的自然主義著稱。品牌以拿破崙皇室家徽蜜蜂為靈感，結合對大自然的細膩觀察，創作出的Bee My Love 系列，將自即日起更名為Bee de Chaumet，以名稱體現品牌與大自然密不可分之聯繫。品牌更邀請到大使車銀優與南韓女星李知恩（IU）同框演繹系列珠寶，以個人魅力詮釋Bee de Chaumet用於表彰自我的獨特魅力。

除了蜜蜂圖騰，Chaumet也從蜂巢汲取靈感，將貴金屬切割成如摩登幾何的六角形，並以細膩的鏡面拋光手法使金屬如鏡子般光滑，在光線下反射出照人光彩。均勻俐落的六角形更嚴無限延伸，有的作品更結合精密的鉸接技術，使珠寶柔軟如同第二層肌膚般柔軟貼合身體。不論是單獨或多件堆疊，中性的幾何線條與金屬和鑽石不同材質的對比效果，營造出獨特的出層次感。