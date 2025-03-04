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GU與UNDERCOVER最新聯名系列「UG」3月14日起開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
GU與UNDERCOVER推出全新商品系列「UG」，全系列將於3月14日起於GU全台實體店舖及網路商店限量販售。圖／GU提供
GU與UNDERCOVER推出全新商品系列「UG」，全系列將於3月14日起於GU全台實體店舖及網路商店限量販售。圖／GU提供

GU與UNDERCOVER最新聯名系列「UG」，這次共推出27款商品，分兩彈販售，將於3月14日起正式在全台實體店舖及網路商店開賣。本次系列鞋款將獨家販售於台北ATT4FUN店舖及網路商店。

「UG」代表「日常生活中的舒適噪音」，是一種對通用設計（Universal Design）的創新詮釋。此系列延續上一回聯名核心理念「日常生活中的舒適噪音」，帶來趣味性設計和自由奔放的造型，同時具備多變設計，可輕鬆搭配出不同風格，為日常穿搭帶來驚喜感，並以親民的價格在全台GU販售。

「UG」系列這次共推出27款商品，分兩彈販售，第一彈將於3月14日上市，將GU的經典單品重新用充滿趣味的方式詮釋，價格帶為190元起至2,490元。以UNDERCOVER獨特的「獠牙迷彩」圖案，及內外翻轉和剪裁設計等創新元素，提供更多元的單品，如印花上衣、工裝褲和府綢襯衫。

此外，這次更推出一系列原創的產品，使用共同合作開發的新材質製作的寬鬆套裝，以及由UNDERCOVER設計師高橋盾親自繪製的圖像，以虛構的 「Noise Burger Shop 」漢堡店為特色。第二彈也將於4月下旬在全台實體店舖及網路商店開賣，今年秋天「UG」系列也預計推出秋冬單品。

印花T恤UNDERCOVER，590元。圖／GU提供
印花T恤UNDERCOVER，590元。圖／GU提供
府綢襯衫UNDERCOVER，1,190元。圖／GU提供
府綢襯衫UNDERCOVER，1,190元。圖／GU提供
羅紋外套UNDERCOVER，1,790元。圖／GU提供
羅紋外套UNDERCOVER，1,790元。圖／GU提供
足球風T恤UNDERCOVER，790元。圖／GU提供
足球風T恤UNDERCOVER，790元。圖／GU提供
帆船鞋UNDERCOVER，1,290元，獨家販售於台北ATT4FUN店舖及網路商店。圖／GU提供
帆船鞋UNDERCOVER，1,290元，獨家販售於台北ATT4FUN店舖及網路商店。圖／GU提供
鞋子UNDERCOVER，990元（第二彈聯名系列4月下旬上市），獨家販售於台北ATT4FUN店舖及網路商店。圖／GU提供
鞋子UNDERCOVER，990元（第二彈聯名系列4月下旬上市），獨家販售於台北ATT4FUN店舖及網路商店。圖／GU提供

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