GU與UNDERCOVER最新聯名系列「UG」3月14日起開賣

GU與UNDERCOVER最新聯名系列「UG」，這次共推出27款商品，分兩彈販售，將於3月14日起正式在全台實體店舖及網路商店開賣。本次系列鞋款將獨家販售於台北ATT4FUN店舖及網路商店。

「UG」代表「日常生活中的舒適噪音」，是一種對通用設計（Universal Design）的創新詮釋。此系列延續上一回聯名核心理念「日常生活中的舒適噪音」，帶來趣味性設計和自由奔放的造型，同時具備多變設計，可輕鬆搭配出不同風格，為日常穿搭帶來驚喜感，並以親民的價格在全台GU販售。

「UG」系列這次共推出27款商品，分兩彈販售，第一彈將於3月14日上市，將GU的經典單品重新用充滿趣味的方式詮釋，價格帶為190元起至2,490元。以UNDERCOVER獨特的「獠牙迷彩」圖案，及內外翻轉和剪裁設計等創新元素，提供更多元的單品，如印花上衣、工裝褲和府綢襯衫。