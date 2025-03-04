桃捷開拓文創市場 解憂療癒小物上架

桃園大眾捷運公司發展多元營收，積極開拓文創商品市場，先前熱銷一空的雞捷列車回力車已補貨，今天再推木尺、帆布袋和木質可動鑰匙扣等實用小物，已上架販售。

桃捷近年轉虧為盈，但整體資產仍是負數，為此做了不少開源節流計畫，例如盤點站內可用空間出租、開發文創商品或異業結盟推聯名商品，而多年前推出的機捷回力車廣受歡迎，開賣不久即售完。

桃捷公司表示，回力車已經補貨上架，讓捷運迷不再向隅。此次還有推直達車、普通車2款列車木尺，只要50元就能入手，可動式鑰匙圈也是木頭材質，拉動可見小動物從車窗探頭觀望，治癒上班上學煩悶心情。

另外，今年還有桃捷列車圖案的托特袋與帆布袋，均採原始棉花殼製作，時尚又兼具環保，有興趣的民眾可上蝦皮官方商城（https://shopee.tw/tymetro0302）選購。