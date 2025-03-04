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TASAKI微風復興新開幕 豐饒大海啟發新珠寶獨家亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Aurora項鍊與耳環。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Aurora項鍊與耳環。圖／TASAKI提供

國際珠寶品牌TASAKI於微風復興開設全新專賣店，以最新品牌概念打造簡約優雅的空間，由淡雅的灰色和白色組成主要視覺基調，大量直線與幾何線條交錯構築出遼闊的當代氣息，襯托品牌以圓潤珍珠和璀璨鑽石打造的珠寶作品。歡慶開幕，品牌也獨家引進一系列TASAKI Atelier高級珠寶作品，成為櫥窗令人駐足的亮點。

由紐約設計師Prabal Gurung主導的TASAKI Atelier高級珠寶系列，以誕生珍珠的海洋和大自然的動人風采為靈感，結合品牌標誌性的珍珠與鑽石，並適度點綴彩色寶石，成就一系列充滿想像力充滿藝術感與現代美學的珠寶作品。

首度來台的Aurora系列項鍊和耳環，以鑽石和藍寶石刻畫光線穿透海浪的層層波光，由淺到深的藍白色調交織成流暢的有機線條，包覆著珍珠，點出人與大自然的緊密關係。Cascade耳環、戒指與項鍊，勾勒瀑布飛瀉的動感與光影，金屬延伸出蜿蜒的曲線，展現水流滑落時的輕盈姿態。

海面上浮動的航標則巧妙變化為深具現代魅力的Buoy系列，珍珠如同漂浮於水面的光點，被18K白金與18K櫻花金包覆，營造出輕盈靈動的視覺效果。Surge系列堆疊的金屬線條猶如海浪翻湧，將海浪的律動轉化為珠寶的線條語言，珍珠與鑽石交錯出陽光下閃耀的浪花。Nacreous系列則結合珍珠母貝溫柔包覆的意象，以18K白金與阿古屋珍珠層疊出宛如貝殼的光影變化。

TASAKI Atelier Aurora耳環，199萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Aurora耳環，199萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Aurora耳環，416萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Aurora耳環，416萬元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Surge戒指與耳環。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Surge戒指與耳環。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Cascade耳環，182萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Cascade耳環，182萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Buoy項鍊，20萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Buoy項鍊，20萬元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Nacreous耳環與Aurora鑽石珍珠白K金耳環。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Nacreous耳環與Aurora鑽石珍珠白K金耳環。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Aurora項鍊，445萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Aurora項鍊，445萬元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Aurora戒指與手環。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Aurora戒指與手環。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Buoy耳環，30萬6,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier Buoy耳環，30萬6,000元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Buoy戒指與Nacreous耳環。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI Atelier系列Buoy戒指與Nacreous耳環。圖／TASAKI提供

品牌 珍珠 珠寶

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