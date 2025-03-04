TASAKI微風復興新開幕 豐饒大海啟發新珠寶獨家亮相

國際珠寶品牌TASAKI於微風復興開設全新專賣店，以最新品牌概念打造簡約優雅的空間，由淡雅的灰色和白色組成主要視覺基調，大量直線與幾何線條交錯構築出遼闊的當代氣息，襯托品牌以圓潤珍珠和璀璨鑽石打造的珠寶作品。歡慶開幕，品牌也獨家引進一系列TASAKI Atelier高級珠寶作品，成為櫥窗令人駐足的亮點。

由紐約設計師Prabal Gurung主導的TASAKI Atelier高級珠寶系列，以誕生珍珠的海洋和大自然的動人風采為靈感，結合品牌標誌性的珍珠與鑽石，並適度點綴彩色寶石，成就一系列充滿想像力充滿藝術感與現代美學的珠寶作品。

首度來台的Aurora系列項鍊和耳環，以鑽石和藍寶石刻畫光線穿透海浪的層層波光，由淺到深的藍白色調交織成流暢的有機線條，包覆著珍珠，點出人與大自然的緊密關係。Cascade耳環、戒指與項鍊，勾勒瀑布飛瀉的動感與光影，金屬延伸出蜿蜒的曲線，展現水流滑落時的輕盈姿態。