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首推數位版！麥當勞「甜心卡」3種款式 全年享買A送B

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞推出2025甜心卡，共有「薯條紅」、「蛋捲藍」與「鷄塊黃」三種款式。圖／麥當勞提供
麥當勞推出2025甜心卡，共有「薯條紅」、「蛋捲藍」與「鷄塊黃」三種款式。圖／麥當勞提供

麥當勞自3月12日將首度推出「實體+數位雙享」甜心卡包，每組內含實體卡與數位序號，只要綁定app，在自助點餐機「嗶」一下，同樣可享「買A送B」的超值優惠，共計有3種款式登場。

連續第19年推出的麥當勞甜心卡，將於3月12日起推出2025年版本。乃是首度以「實體+數位」組合登場。每組內含一張實體卡和一組數位序號。消費者使用數位序號綁定麥當勞APP，未來一年皆可在APP內「甜心卡專區」，自行搭配A區和B區產品、領取「甜心優惠券」，直接到麥當勞餐廳自助點餐機，或得來速點餐區掃碼，即可完成點餐結帳。其中A區包括經典那堤、蜂蜜紅茶、中杯汽水、4/6/10塊麥克雞塊、大包薯條、OREO冰炫風等品項；B區則有中杯汽水、薯餅、蛋捲冰淇淋、小包薯條等品項。

「2025甜心卡」自2025年3月12日起至2026年3月31日期間適用，每組39元。實體甜心卡以經典的薯條、蛋捲冰淇淋與麥克鷄塊為主角，共有「薯條紅」、「蛋捲藍」與「鷄塊黃」三種款式，款式隨機出貨。

數位序號綁定麥當勞APP，憑手機也可享甜心卡優惠。圖／麥當勞提供
數位序號綁定麥當勞APP，憑手機也可享甜心卡優惠。圖／麥當勞提供
麥當勞推出2025甜心卡，首度採「實體+數位」組合。圖／麥當勞提供
麥當勞推出2025甜心卡，首度採「實體+數位」組合。圖／麥當勞提供

薯條 麥當勞

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