開業26年熄燈！温德德式烘焙餐館天母、大安店同步停業

就在迎來開業26年的此刻，Wendel's温德德式烘焙餐館天母、大安店宣告今（4日）同步熄燈。Wendel's温德德式烘焙餐館透過官方FB表示，「有些故事，即使捨不得，也終究會走到最後一頁。在即將邁入創立第26年的今天，我們帶著滿滿的不捨向大家宣布——温德已正式從天母&大安現址畢業了。」

温德德式烘焙餐館指出，雖然餐廳挺過物價上漲、營運成本壓力，甚至疫情帶來的挑戰與餐飲市場的變遷，但是「隨著租約到期與房東的都更決定，我們不得不做出這個艱難的抉擇，與大家暫時告別。」

温德1999年在台北中山北路六段，開設第一家德式烘焙坊Wendel's Bäckerei & Café；2004年5月擴大經營規模並遷移到現址，同時更名為「温德德式烘焙餐館 Wendel's German Bakery & Bistro」。温德每天提供正統德式糕點麵包以及道地的德式料理，每年舉辦的德國啤酒節，不但成為台北美食圈年度盛事，也是許多台北人的共同記憶。

温德2010年曾進軍台北東區，2011年進駐內湖科技園區，2013年底大安店擴大營業；但位於東區與內湖科技園區的分店已先後熄燈，目前僅存的天母店與大安店，也正式宣告畫上句點。

温德德式烘焙餐館同時表示，雖然這次的告別令人不捨，但他們相信，相遇的緣分會以另一種方式延續，「期待未來某一天我們會在不同的時空裡，再次與你相遇。」