「醫界林志玲」張宜真驚豔品牌 出書談行銷與危機處理

中醫大新竹附醫品牌行銷公共事務執行長張宜真從媒體鎂光燈點，站在C位再到幕後重新歸零，近期出書「驚豔品牌：一出手，就令人WOW」，分享媒體行銷和公關危機處理能力，她堅信「找到競爭優勢、用創意打造獨一無二的個人品牌，在任何境地都會被看見。」

有醫界林志玲之稱的張宜真昨舉行感恩分享會，前新竹縣長邱鏡淳、中醫大新竹附醫院長陳自諒、副院長劉俊廷、立委林思銘、新竹市診所協會理事長林家億等人出席，不少醫界、企業界、法界等前來相挺，貴賓們身穿粉紅dress code成為亮點，她的姊姊張宜如特別DIY手工製作粉紅花束，兒子蔡帛昇親手烘焙創意餅乾，書的插畫由女兒蔡彤恩操刀，感恩分享會令人驚艷。

張宜真表示，非常開心在生日前夕，送給自己一個最大的生日禮物，這是她首度出書，分享從擔任媒體、新竹縣政府機要秘書、新竹縣文化局長到醫院執行長， 累積近30年的工作經驗。從媒體鎂光燈焦點到幕後，從C位到重新歸零，善用競爭優勢，媒體行銷和公關危機處理能力，協助縣府、醫院周周發新聞，衝上全國版，「找出競爭優勢，不論在任何處境，都可以閃閃發光，用創意打造獨一無二的個人品牌，創造價值。」

書中提到，領導力激發高效能團隊，「老闆用跑的，你要用飛的，老闆用飛的，你要搭太空梭」。公關力讓危機變轉機，提出公關危機處理7步驟，分別是大事化小、小事化0 、包含了解問題、分析問題、誰提出問題、定義問題、採取行動、掌握時效和媒體溝通、檢討改進。找到快樂幸福鑰匙，健康是1 ，其他都是芝麻綠豆小事，永遠充滿感恩的心，相信一件事情的發生，一定有他的意義，和正能量的人在一起，滿滿的樂觀積極，不斷創新學習。

邱鏡淳在致詞時，特別翻出民國107年的報導，指出他上任9年招商一條龍，中醫大新竹附醫進駐獲好評，不只提高整體病床數並且整合資源，證明他當年的決策是正確，期勉張宜真繼續透過醫療行銷，介紹中西醫整併醫療新知，衛教民眾，守護大家健康。陳自諒也肯定張宜真的執行力，透過他的專業，讓醫院在短時間打造正面形象和口碑，更說出「來新竹最棒的事，就是請到她。」