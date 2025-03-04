德州鮮切牛排肋眼「買一送一」！只有一天、外帶也行

3月8日國際婦女節即將在本週末到來，Texas Roadhouse德州鮮切牛排當天在全台6間餐廳，推出12盎司肋眼牛排「買一送一」限定優惠，不限內用外帶，憑活動畫面即可盡情享「肋」。

12盎司肋眼牛排「買一送一」固定搭配奶油玉米，售價1490元。要注意的是，此優惠組合（含贈送之品項）內用及外帶，均需加收原價/價值之10%服務費；每桌每次至多「買一送一」，且不得與信用卡優惠、開展會員優惠、開展VIP卡8折、熟客券、套餐優惠等行銷活動或優惠併用。

此外，迎接隨之而來的3月14日白色情人節，Texas Roadhouse德州鮮切牛排自3月11日起推出限定雙人套餐，內容延續先前「More Than Beef無牛季」非牛料理，不僅能品嘗到新品「手撕豬迷你堡」，還有酥炸花枝圈、德州辣雞翅、香料烤蝦等美味供選擇，嗜牛一族也可以加價399元升級肋眼牛排，創造浪漫回憶。

同集團的TGI FRIDAYS也不落人後，3月14日限定一天販售雙人套餐，集結炭烤豬肋排、加勒比海海鮮飯、香辣泰國雞肉麵等TGI FRIDAYS不容錯過的經典料理，以及不在菜單上的隱藏版調飲，帶給消費者耳目一新的過節體驗。

而TGI FRIDAYS「瘋肋排」優惠也自3月5日起正式開跑，全台18間TGI FRIDAYS餐廳每週三碳烤豬肋排「買一送一」，不分全份、半份。TGI FRIDAYS信義餐廳更強勢加碼，3月每週五至店內任點兩杯180元以上的飲品，即刻享有肋眼牛排「買一送一」優惠。