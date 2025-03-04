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LINE Pay韓國支付再拓點 樂天超市刷「這2張卡」最高享30%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE Pay攜手韓國樂天超市拓展跨境版圖，即起至5月底止用LINE Pay享最高30%回饋。圖／LINE Pay提供
LINE Pay攜手韓國樂天超市拓展跨境版圖，即起至5月底止用LINE Pay享最高30%回饋。圖／LINE Pay提供

LINE Pay持續開拓跨境支付市場，看準韓國旅遊熱潮持續發燒，宣布再攜手韓國樂天超市開通支付據點，5月底前用戶於韓國樂天超市使用LINE Pay支付，還能獲得最高達30%回饋。

樂天超市在韓國共有111家據點，提供從生鮮食品、日常用品、到家電玩具等多元商品選擇，遍及全國包括首爾、釜山、濟州等地，不僅深受當地居民喜愛，更是遊客最方便一站購入韓國零食餅乾、泡麵等的必訪之處。

另外，樂天超市旗下品牌也都包含在優惠據點之內，包括以標榜商品豐富且多元的旗艦型品牌「樂天超市ZETTAPLEX」，在首爾共有2家分店，設有韓國最大的食品專賣店，以及多家商品專賣店；「樂天超市MAXX」則為無需會員資格即可享受最大折扣優惠的倉儲型賣場；「樂天超市Toys"R"Us」則是與國際品牌Toys"R"Us合作的全球最大玩具連鎖品牌，親子旅遊必逛。

慶祝樂天超市開通LINE Pay並回饋用戶支持，即日起至5月31日止，於韓國樂天超市使用LINE Pay付款單筆不限金額消費，即可享LINE POINTS 10%回饋，若綁定卡片為VISA卡，可再享額外10%回饋 ，此外，若綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡也可享10%回饋，等同疊加單筆可享最高30%回饋。即日起也於樂天超市ZETTAPLEX首爾車站店設置專屬拍照打卡牆，邀請用戶與LINE Pay熊大店長留下旅程美好的回憶。

LINE Pay攜手韓國樂天超市開通支付據點。（右起）LINE Pay台灣全球業務發展處負責人兼LINE Pay Plus產品長吳東彬，與樂天超市常務兼行銷部負責人姜惠園，共同慶祝服務上線。圖／LINE Pay提供
LINE Pay攜手韓國樂天超市開通支付據點。（右起）LINE Pay台灣全球業務發展處負責人兼LINE Pay Plus產品長吳東彬，與樂天超市常務兼行銷部負責人姜惠園，共同慶祝服務上線。圖／LINE Pay提供

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