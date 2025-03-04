LINE Pay韓國支付再拓點 樂天超市刷「這2張卡」最高享30%回饋

LINE Pay持續開拓跨境支付市場，看準韓國旅遊熱潮持續發燒，宣布再攜手韓國樂天超市開通支付據點，5月底前用戶於韓國樂天超市使用LINE Pay支付，還能獲得最高達30%回饋。

樂天超市在韓國共有111家據點，提供從生鮮食品、日常用品、到家電玩具等多元商品選擇，遍及全國包括首爾、釜山、濟州等地，不僅深受當地居民喜愛，更是遊客最方便一站購入韓國零食餅乾、泡麵等的必訪之處。

另外，樂天超市旗下品牌也都包含在優惠據點之內，包括以標榜商品豐富且多元的旗艦型品牌「樂天超市ZETTAPLEX」，在首爾共有2家分店，設有韓國最大的食品專賣店，以及多家商品專賣店；「樂天超市MAXX」則為無需會員資格即可享受最大折扣優惠的倉儲型賣場；「樂天超市Toys"R"Us」則是與國際品牌Toys"R"Us合作的全球最大玩具連鎖品牌，親子旅遊必逛。