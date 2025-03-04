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蘋果本週還有發表會？！庫克再預告有「Air」系列新品
果粉們又要熬夜了？蘋果執行長Tim Cook於台灣時間深夜再度於X平台揭露了新品發表的消息，這次沒有說明精確日期，只簡短留下「This Week」並附上了短短6秒的預告動畫，點出「There's something in the AIR.」，預告了本週將會有Air系列產品登場。
雖然並未明說到底是要發表哪款裝置，但根據先前外媒消息，非常有可能是新款配備M4晶片的13、15吋MacBook Air，且根據動畫影片，可能會擁有超纖薄的外型，而蘋果去年也是差不多在這個時間發表了M3版 MacBook Air。另外，也有傳言指出，有可能更新M3版的iPad Air產品線，並且同步推出全新設計的巧控鍵盤。春季新品一波接一波，果粉們荷包可得趕快準備好。
This week. pic.twitter.com/uXqQaGNkSk— Tim Cook (@tim_cook) March 3, 2025
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