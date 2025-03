蘋果本週還有發表會？！庫克再預告有「Air」系列新品

果粉們又要熬夜了?蘋果執行長Tim Cook於台灣時間深夜再度於X平台揭露了新品發表的消息,這次沒有說明精確日期,只簡短留下「This Week」並附上了短短6秒的預告動畫,點出「There's something in the AIR.」,預告了本週將會有Air系列產品登場。

雖然並未明說到底是要發表哪款裝置,但根據先前外媒消息,非常有可能是新款配備M4晶片的13、15吋MacBook Air,且根據動畫影片,可能會擁有超纖薄的外型,而蘋果去年也是差不多在這個時間發表了M3版 MacBook Air。另外,也有傳言指出,有可能更新M3版的iPad Air產品線,並且同步推出全新設計的巧控鍵盤。春季新品一波接一波,果粉們荷包可得趕快準備好。