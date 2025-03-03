交長讚台灣好湯 盼金泉獎成吸引觀光客重要品牌

觀光署今天舉行被喻為溫泉界奧斯卡的「台灣好湯金泉獎」，交通部長陳世凱稱讚台灣溫泉，並盼「金泉獎」能成為吸引國際觀光客來台灣的重要品牌。

陳世凱說，台灣的溫泉是台灣旅遊的一個非常大的特色，如果可以把它包裝得很完善，未來很多國外的觀光客會特別為了溫泉來台灣。

陳世凱說，台灣的泉種特別多，泉質也特別好，不輸日本，如果台灣可以成為推廣泡溫泉的國家，讓各國的人都可以來台灣體驗，再搭配台灣的人文、美食，相信未來台灣的溫泉旅遊業一定會非常可期。

陳世凱表示，2025年交通部持續推動「永續韌性、數位創新」雙軸轉型，希望各溫泉產業可以跟上時代潮流，採取符合現代需求的改進措施，透過與區域內商圈有效的產業結盟，推動電子支付提供遊客更便利化的服務，並以淨零碳排的核心理念推動永續觀光，展現溫泉區邁向創新且永續經營及數位化發展的能力，持續帶動泡湯人潮，期待遊客能一來再來，認識溫泉文化與特色。

觀光署說，在與中華民國溫泉觀光協會及各溫泉協會聯手推廣下，兩年一度的「金泉獎」，成為台灣溫泉界最具代表性的獎項，經過2個月的評審委員實地訪視19個溫泉區及為期1個月的網路票選，由「泰安溫泉區」及「礁溪溫泉區」奪得「十泉十美」首獎。這個獎項除代表得獎溫泉區擁有高人氣與高聲量外，還要在環境美學、服務品質、周邊景點串連等多方面都有突出表現。

觀光署周永暉表示，今年還特別設計「五大旅遊推薦好湯」、「五大CP值最優好湯」、「五大優質服務好湯」、「五大美景好湯」、「五大友善好湯」、「最佳新創獎」等獎項，表彰各溫泉區在不同領域都有卓越表現。

另外，台灣好湯金泉獎特別結合時下最流行的短影音潮流，自3月4日起至5月15日中午12時，推出短影音徵選比賽，盼民眾透過記錄並分享旅程中的美好與趣味時光，比賽總獎金新台幣10萬元，詳情可至台灣好湯官網查詢https://taiwanhotspring.net/。