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松露奶油、椒心胡椒配壽司！爭鮮×雙月聯名餐點上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
松露乳酪和牛、蒜香松露奶香燒鮭，均為40元。記者陳睿中／攝影
松露乳酪和牛、蒜香松露奶香燒鮭，均為40元。記者陳睿中／攝影

爭鮮餐飲集團」攜手7度蟬聯米其林必比推介的「雙月食品社」，自即日起至5月4日期間，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮 PLUS推出期間限定聯名餐點，包括有「蒜香松露奶香燒鮭」、「極炙椒心乳酪干貝」、「極炙燒鰻油飯」、「松露和牛啵啵拌麵」等10種品項。為慶祝新品上市，還有消費滿額送「雙月新品滿額兌換券」、滿額抽「日月潭涵碧樓湖景套房（4人房）」等不同會員活動。

爭鮮與雙月此次的聯名活動中，將雙月招牌的秘製醬料「松露奶油白醬」與「椒心胡椒沙拉醬」結合壽司，推出多款特色產品。「松露乳酪和牛」選用澳洲和牛搭配松露奶油白醬，並於頂部擺上微融的卡門貝爾乳酪增添濃郁乳香，每份40元。「極炙椒心乳酪干貝」將干貝以慢火炙燒，再透過椒心胡椒沙拉醬提昇辛香與蒜香，每份60元。「蒜香松露奶香燒鮭」則是將炙燒鮭魚淋上濃郁松露奶油，具有迷人香氣，每份40元。

除此之外，針對聯名，還提供「極炙燒鰻油飯」、「剝皮辣椒茶碗蒸」、「微醺醉漬蝦」與「雙月仙草雲飲」等不同品項，每份40～60元，均同步於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS供應。針對爭鮮PLUS，還限定推出「松露奶香炙燒雞肉串」、「椒心乳酪炙燒雞肉串」、「松露和牛啵啵拌麵」。其中「松露和牛啵啵拌麵」在拌麵中添加松露奶油白醬，還有魚卵與和牛，帶來豪華的享受，每份140元。

為歡慶首次合作，即日起至3月31日止，爭鮮會員來店消費單筆發票金額滿500元贈「雙月新品滿額兌換券」1張；若用會員點數兌換限定雙月聯名商品券，加碼抽「爭鮮2,000元餐券」。此外，5月4日前單筆消費發票金額滿600元，就有機會抽中「日月潭涵碧樓湖景套房（4人房）」，價值33,110元。

剝皮辣椒茶碗蒸，40元。記者陳睿中／攝影
剝皮辣椒茶碗蒸，40元。記者陳睿中／攝影
微醺醉漬蝦，40元。記者陳睿中／攝影
微醺醉漬蝦，40元。記者陳睿中／攝影
蒜香松露奶香燒鮭，40元。記者陳睿中／攝影
蒜香松露奶香燒鮭，40元。記者陳睿中／攝影
極炙椒心乳酪干貝，60元。記者陳睿中／攝影
極炙椒心乳酪干貝，60元。記者陳睿中／攝影
「爭鮮」攜手「雙月」，推出10款聯名商品。記者陳睿中／攝影
「爭鮮」攜手「雙月」，推出10款聯名商品。記者陳睿中／攝影
松露奶香炙燒雞肉串，75元。記者陳睿中／攝影
松露奶香炙燒雞肉串，75元。記者陳睿中／攝影
松露和牛啵啵拌麵，140元。記者陳睿中／攝影
松露和牛啵啵拌麵，140元。記者陳睿中／攝影
椒心乳酪炙燒雞肉串，75元。記者陳睿中／攝影
椒心乳酪炙燒雞肉串，75元。記者陳睿中／攝影

爭鮮 迴轉壽司

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