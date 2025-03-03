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徐巧芯、羅智強入列…新增13藍委罷免一階達標 3綠委低於門檻

得體西裝、名表、珠寶胸針 奧斯卡男星風格亮點解密！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TAG Heuer Monaco計時腕表。圖／TAG Heuer提供
TAG Heuer Monaco計時腕表。圖／TAG Heuer提供

雖然說奧斯卡多以女星為亮點，但其實男星的西裝、名表，則是奧斯卡紅毯上的另一隱形主戰場，昨日的第97屆奧斯卡典禮上，包含艾德華諾頓、小勞勃道尼、美國演員、英國新星Kit Connor皆出席了此一盛會，各以風雅造型、一別苗頭。

曾演出漫威電影《酷寒戰士》的Sebastian Stan，今年則有新片《狂人法則》問鼎最佳男主角；電影以現今美國總統川普在1970至1980年代紐約房地產的事蹟改編，Sebastian Stan今日出席紅毯時，則以正式的Black Tie、黑色蝶形領結造型，西裝出自Prada之手，據了解，其他男星包含威廉達佛、Jeff Goldblum都穿上了Prada，但以Sebastian Stan最為得體、搶眼。

曾演出《紳士追殺令》中搶眼配角，並與馬修麥康納大演對手戲的男星Jeremy Strong雖非一線焦點，但他在奧斯卡紅毯上配戴了一只RICHARD MILLE的74-02 Automatic Tourbillon in Gold Carbon TPT，搭配橄欖綠色的劍領西裝，相當好品味；曾獲金球獎最佳男配角，並演出《鬥陣俱樂部》、《無敵浩克》的艾德華諾頓（Edward Norton），近前年則演出「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown），雖然奪金失敗，但他手上則有一只江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Historiques 222 in Steel藍色面盤，是超人氣款式，古典風格，也像資深男星的份量地位。

從金像獎最佳男配角得主小勞勃道尼手中接下最佳男配角獎的Kieran Culkin，一身全黑西裝顯得領片上的大克拉寶石胸針格外閃耀，同時他手上則有一只歐米茄（OMEGA）的De Ville Trésor碟飛系列40毫米（型號435.53.40.21.11.002），表款並使用同軸擒縱機芯，玫瑰金搭配深色皮表帶與面盤，同樣走沈穩、典雅路線；而頒給他獎項的小勞勃道尼則身穿GUCCI成套禮服，手上並配戴一只歐米茄的Seamaster Aqua Terra系列Sedna Gold款式，不僅表款表殼選用了OMEGA品牌獨家的Sedna金，面盤的12個小時時標也鑲嵌寶石，華麗滿點，只能說Kieran Culkin在小勞勃道尼手中接過的不只有小金人獎座，或更有對時計、奢華品味的承先啟後。

與小勞勃道尼同樣還選擇了GUCCI訂製西裝的則有前任「蜘蛛人」Andrew Garfield，成套咖啡色西裝、絲瓜領片的Andrew Garfield頗有幾分1980年代花花公子的華美風格，同時手上則配戴有一只玫瑰金款的積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso表款，可翻轉的特殊專利結構與長方型輪廓，風流倜儻。

擁有與稚氣臉龐完全不相稱壯闊身材的英國新星Kit Connor去年演出新影集《戀愛修課》（Heartstopper），紅毯上的西裝擁有寬劍領、雙排釦等特色，並秀出手上TAG Heuer泰格豪雅的經典Monaco計時碼表，表款曾為傳奇明星Steve McQueen所配戴，藍色面盤、白色次表盤是該系列最搶手的款式之一，Kit Connor則配戴了黑色面盤、白色次表盤的款式，

也象徵了英國小鮮肉的活力搶眼；此外Kit Connor身上再於黑色西裝領片上別上一枚Boucheron的典藏作品Pair of Clip胸針，以及一只Quatre Black白金鑽戒，其中骨董胸針使用了白金與鉑金並鑲嵌鑽石，也像一個循環的limit符號，象徵了無限與新生。

男星Sebastian Stan穿著全套Prada出席本屆奧斯卡。圖／Prada提供
男星Sebastian Stan穿著全套Prada出席本屆奧斯卡。圖／Prada提供
Boucheron骨董胸針。圖／Boucheron提供
Boucheron骨董胸針。圖／Boucheron提供
小勞勃道尼手上配戴的OMEGA Seamaster Aqua Terra系列Sedna Gold腕表。圖／OMEGA提供
小勞勃道尼手上配戴的OMEGA Seamaster Aqua Terra系列Sedna Gold腕表。圖／OMEGA提供
小勞勃道尼穿上了GUCCI西裝與OMEGA名表出席奧斯卡紅毯。圖／OMEGA提供
小勞勃道尼穿上了GUCCI西裝與OMEGA名表出席奧斯卡紅毯。圖／OMEGA提供
RM 74-02自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表搭配open link表鍊。圖／RICHARD MILLE提供
RM 74-02自動上鍊自製機芯陀飛輪腕表搭配open link表鍊。圖／RICHARD MILLE提供
為Edward Norton配戴的江詩丹頓222腕表，是為紀念品牌2025的270周年所誕生。圖／Vacheron Constantin提供
為Edward Norton配戴的江詩丹頓222腕表，是為紀念品牌2025的270周年所誕生。圖／Vacheron Constantin提供
Andrew Garfield。圖／GUCCI提供
Andrew Garfield。圖／GUCCI提供
男星Jeff Goldblum穿上了成套Prada登上奧斯卡，展現另一種義式紳士的享受生活風格。圖／Prada提供
男星Jeff Goldblum穿上了成套Prada登上奧斯卡，展現另一種義式紳士的享受生活風格。圖／Prada提供
英國新星Kit Connor配戴的Boucheron Quatre Black戒指。圖／Boucheron提供
英國新星Kit Connor配戴的Boucheron Quatre Black戒指。圖／Boucheron提供
英國新星Kit Connor配戴了Boucheron珠寶登上紅毯。圖／Boucheron提供
英國新星Kit Connor配戴了Boucheron珠寶登上紅毯。圖／Boucheron提供

紅毯 西裝 黑色

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