得體西裝、名表、珠寶胸針 奧斯卡男星風格亮點解密！

雖然說奧斯卡多以女星為亮點，但其實男星的西裝、名表，則是奧斯卡紅毯上的另一隱形主戰場，昨日的第97屆奧斯卡典禮上，包含艾德華諾頓、小勞勃道尼、美國演員、英國新星Kit Connor皆出席了此一盛會，各以風雅造型、一別苗頭。

曾演出漫威電影《酷寒戰士》的Sebastian Stan，今年則有新片《狂人法則》問鼎最佳男主角；電影以現今美國總統川普在1970至1980年代紐約房地產的事蹟改編，Sebastian Stan今日出席紅毯時，則以正式的Black Tie、黑色蝶形領結造型，西裝出自Prada之手，據了解，其他男星包含威廉達佛、Jeff Goldblum都穿上了Prada，但以Sebastian Stan最為得體、搶眼。

曾演出《紳士追殺令》中搶眼配角，並與馬修麥康納大演對手戲的男星Jeremy Strong雖非一線焦點，但他在奧斯卡紅毯上配戴了一只RICHARD MILLE的74-02 Automatic Tourbillon in Gold Carbon TPT，搭配橄欖綠色的劍領西裝，相當好品味；曾獲金球獎最佳男配角，並演出《鬥陣俱樂部》、《無敵浩克》的艾德華諾頓（Edward Norton），近前年則演出「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown），雖然奪金失敗，但他手上則有一只江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Historiques 222 in Steel藍色面盤，是超人氣款式，古典風格，也像資深男星的份量地位。

從金像獎最佳男配角得主小勞勃道尼手中接下最佳男配角獎的Kieran Culkin，一身全黑西裝顯得領片上的大克拉寶石胸針格外閃耀，同時他手上則有一只歐米茄（OMEGA）的De Ville Trésor碟飛系列40毫米（型號435.53.40.21.11.002），表款並使用同軸擒縱機芯，玫瑰金搭配深色皮表帶與面盤，同樣走沈穩、典雅路線；而頒給他獎項的小勞勃道尼則身穿GUCCI成套禮服，手上並配戴一只歐米茄的Seamaster Aqua Terra系列Sedna Gold款式，不僅表款表殼選用了OMEGA品牌獨家的Sedna金，面盤的12個小時時標也鑲嵌寶石，華麗滿點，只能說Kieran Culkin在小勞勃道尼手中接過的不只有小金人獎座，或更有對時計、奢華品味的承先啟後。

與小勞勃道尼同樣還選擇了GUCCI訂製西裝的則有前任「蜘蛛人」Andrew Garfield，成套咖啡色西裝、絲瓜領片的Andrew Garfield頗有幾分1980年代花花公子的華美風格，同時手上則配戴有一只玫瑰金款的積家（Jaeger-LeCoultre）的Reverso表款，可翻轉的特殊專利結構與長方型輪廓，風流倜儻。

擁有與稚氣臉龐完全不相稱壯闊身材的英國新星Kit Connor去年演出新影集《戀愛修課》（Heartstopper），紅毯上的西裝擁有寬劍領、雙排釦等特色，並秀出手上TAG Heuer泰格豪雅的經典Monaco計時碼表，表款曾為傳奇明星Steve McQueen所配戴，藍色面盤、白色次表盤是該系列最搶手的款式之一，Kit Connor則配戴了黑色面盤、白色次表盤的款式，