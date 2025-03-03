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泰安、礁溪獲「金泉獎」首獎 19個台灣好湯名單一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
十泉十美獎-泰安溫泉區合影。圖／觀光署提供
十泉十美獎-泰安溫泉區合影。圖／觀光署提供

兩年一度、擁有「溫泉界奧斯卡」之稱的「台灣好湯金泉獎」今公布得獎名單，由「泰安溫泉區」及「礁溪溫泉區」獲得本屆首獎「十泉十美獎」，觀光署還舉辦短影音徵選，分享好湯旅程時光，最高獎金10萬元。交通部長陳世凱表示，溫泉是台灣旅遊非常大的特色，若完整包裝，將可吸引更多國際觀光客來台泡湯，讓台灣成為泡溫泉的國家。

交通部觀光署、中華民國溫泉觀光協會以及各溫泉協會聯手舉辦「台灣好湯金泉獎」，經2個月評審委員實地訪視19個溫泉區及為期1個月的網路票選，最終由泰安溫泉區」及「礁溪溫泉區」奪得本屆首獎「十泉十美獎」；另外，創新獎由礁溪溫泉區拿下金獎、烏日溫泉區拿下銀獎、大坑溫泉區獲得銅獎。

交通部長陳世凱表示，他很愛泡溫泉，幾乎台灣各地溫泉他都去過，泉質也都體驗過；溫泉是台灣觀光旅遊非常大的特色，若有完整包裝，國際觀光客會為了溫泉來台。台灣泉種很多、泉質很好，若台灣可以成為推廣泡溫泉的國家，一定可以吸引各國旅客來台體驗。

陳世凱說，台灣溫泉應該要有自己的特色，不要都學日本，服務可以學習日本，但台灣泉種特別多、水質特別好，再搭配美食，預估台灣溫泉觀光未來可期。

觀光署長周永暉表示，台灣溫泉對身體有益處，疫後被世界看見，台灣有19個溫泉區，兩年一度的台灣好湯金泉獎，透過評選選出好湯，盼推廣國旅新品牌，且金泉獎當初的發想，就是希望為台灣推薦好的品牌到國際。

周永暉說，日本溫泉文化有其優勢，許多歐美觀光客會去，但日本溫泉沒有台灣好，盼台灣溫泉成為國際品牌，用政府力量推廣最得好的品帶，觀光旅遊最重要的是如何感動服務，而溫泉是很容易掌握的地方，可結合美食及購物。

十泉十美獎-礁溪溫泉區合影。圖／觀光署提供
十泉十美獎-礁溪溫泉區合影。圖／觀光署提供
全體大合照。圖／觀光署提供
全體大合照。圖／觀光署提供
五大旅遊推薦好湯。圖／觀光署提供
五大旅遊推薦好湯。圖／觀光署提供

交通部長 日本 溫泉

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