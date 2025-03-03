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網購女神節 7-ELEVE i預購專櫃美妝2折起 全家指定植萃商品買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
i預購平台3月4日起至3月13日推出統一藥品聯合品牌慶，集結「利捷維」、「我的健康日記」、「我的美麗日記」、「自白肌」眾多保健保養品牌下殺3.6折起，購買指定品項再享12% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供
i預購平台3月4日起至3月13日推出統一藥品聯合品牌慶，集結「利捷維」、「我的健康日記」、「我的美麗日記」、「自白肌」眾多保健保養品牌下殺3.6折起，購買指定品項再享12% OPENPOINT點數回饋。圖／7-ELEVEN提供

鎖定38國際婦女節帶起的「女神節」網購商機，7-ELEVEN「i預購」即日起至3月31日展開「花漾女神節」活動，不限金額天天免運、精選上百支跨類別商品，包含美妝保養、健康保健、生活用品等，精選專櫃保養品，提供大容量、多入團購組超值優惠價，下殺最低2折起，使用icash Pay支付再享最高回饋326點OPENPOINT，首購會員更加碼獨享20%點數回饋。其中首推雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml 3入組下殺約2.6折。

同時，7-ELEVEN開店平台「賣貨便」喜迎6周年，即日起至3月31日也針對買賣家推出多重好康活動，全站指定日滿100元折12元（限量3萬份）、3月8日起到店取件就送6元購物金（限量100萬份），再加碼抽黃金（共2名）、CITY CAFE美式咖啡6個月免費喝（共20名）、賣貨便免運券60張（共30名）。

「全家行動購」精選逾300款美妝爆品下殺3.8折起，3月18日前於「全家行動購」購買美妝用品，單筆消費滿2,588元立折300元；累積消費滿額，最高可獲888元購物金；活動期間每週五單筆滿499元並使用全盈+PAY支付，再加贈全家Fa點10,000點。

全家實體店舖則看好「療癒經濟」，攜手社會企業芙彤園開賣100%天然植物萃取「舒眠精油噴霧」，3月5日至4月1日，於全家店舖購買芙彤園指定商品享任選買1送1優惠。同時，「全家fun心取」再加碼推會員專屬取件福利，3月10日至3月14日，於全家完成網購包裹取件，即可獲贈10元購物金。

Coupang酷澎則是從即日起至3月9日推出超級划算的女神節，指定商品天天領券，「滿千折兩百」，買越多送越多，主題專區包括個人清潔、美妝保養、食品飲料、養生保健、廚房居家、寶貝補貨區，寵物食物用品等，首推韓系美妝，Innisfree超級火山泥毛孔潔淨面膜特價約284元，還有驚喜AHC系列指定保養品，挑戰市場最低價，領券再享8.5折優惠。

除了可用「火箭速配」幫你快速送到家，訂單滿490元即享免運，隔日配送；另有「火箭跨境」提供來自美國、韓國的數百萬件熱銷選品，訂單滿690元即享免運。

「i預購」即日起至3月31日展開「花漾女神節」活動，鎖定38國際婦女節與白色情人節雙節慶商機，不限金額天天免運。圖／7-ELEVEN提供
「i預購」即日起至3月31日展開「花漾女神節」活動，鎖定38國際婦女節與白色情人節雙節慶商機，不限金額天天免運。圖／7-ELEVEN提供
Innisfree超級火山泥毛孔潔淨面膜，特價約284元。圖／酷澎提供
Innisfree超級火山泥毛孔潔淨面膜，特價約284元。圖／酷澎提供
全家再度攜手社會企業芙彤園，3月5日起於實體店舖開賣「舒眠精油噴霧」，限時指定商品享任選買1送1。圖／全家便利商店提供
全家再度攜手社會企業芙彤園，3月5日起於實體店舖開賣「舒眠精油噴霧」，限時指定商品享任選買1送1。圖／全家便利商店提供
38女神節全家行動購自即日起至3月18日起，精選超過300款一線美妝爆品齊推優惠。圖／全家便利商店提供
38女神節全家行動購自即日起至3月18日起，精選超過300款一線美妝爆品齊推優惠。圖／全家便利商店提供

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