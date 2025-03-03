國中生首份文化幣領近五成 結伴看「夜校女生」加碼

2025年13-22歲文化禮金自元旦發放以來，迄今逾125萬人領取、領取率達62%，累積消費金額更突破5.7億元，展現青年投入文化活動及消費的熱情。文化部表示，新學期正式展開，幾部強檔國片也陸續上映，鼓勵青年多利用「結伴看國片，加碼送百點」，不僅增加同學間的話題，還能獲得文化幣回饋，看越多、拿越多。

文化部指出，分析目前文化幣領取數據，首次加入的13-15歲每人600點，領取率已破45%；16-22歲享有每人1200點的學長姐，領取率更是突破68%。在整體消費情形上，「書店及出版類」的消費力仍居最高，佔48%；其次為「表演藝術及文化體驗類」佔21%、「流行音樂」佔16%；至於國片因排片集中於3月以後，所以仍待衝刺。

文化部表示，「結伴看國片，加碼送百點」今年持續推出，青年朋友只要單次使用文化幣購票達350點以上，即可獲得加碼100點回饋，且回饋次數無上限，可說是投資報酬率相當高的一項優惠，不僅輕鬆看電影就能賺到回饋點數，結伴同行及看完電影的新話題，更是最有助於友情加溫的方式。

文化部特別推薦目前正上映及即將上映的國片，包含青春校園愛情片《夜校女生》，劇中高中生主角，在家庭、友情、愛情都經歷一段「登大人」的成長陣痛，對於即將進入此時期的國中生、可能正處在其中的高中生、已走過的大學生等有文化幣的青年，相信是最能引起共鳴的一部片。

其他還有努力追夢的《臨演人生》，記錄當代3位不同故事背景的臨時演員，雖然年齡、背景各異，卻共同追逐著屬於自己的夢想；探討閱讀與陪伴的《故事開始的地方－希望閱讀》，記錄偏鄉師生因為「閱讀」與「陪伴」改變人生的故事；由台灣和日本雙方合作的奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀：最終章》，驚天動地的幻想奇譚，即將在此迎來最終完結篇。

接下來即將上映的國片，則有深刻詮釋當代原住民家庭故事的《獵人兄弟》，多位金獎卡司陣容繼電影《賽德克．巴萊》後再度同框演出；探討愛情本質及婚姻價值的《命中註定那頭鵝》，不僅眾星雲集，創作歌手、校園女王陳華更在片中挑戰突破形象的演出。

文化部表示，除了鼓勵青年趕快趁國片熱映進場看電影，也呼籲尚未領取文化幣的青年趕快領取。已領取的青年也可透過「邀請碼回饋」，找尋一下身旁還未領取文化幣的朋友，邀請2名成功領取後即可獲贈30點，之後每成功邀請1名朋友，又可再多獲得10點，無上限的回饋，再為自己的文化幣加碼。