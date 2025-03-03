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酷女孩當道！Dolce & Gabbana 2025秋冬女裝 狂野不羈

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
華麗狂野風格，是Dolce & Gabbana的2025秋冬聚焦。圖／Dolce & Gabbana提供
華麗狂野風格，是Dolce & Gabbana的2025秋冬聚焦。圖／Dolce & Gabbana提供

米蘭時裝周期間，義大利知名雙人設計師品牌Dolce & Gabbana發表了2025秋冬女裝，以簡單直白的Cool Girl為主題，合計全數多達78套造型，強調讓華麗、街頭、隨性共存，大秀並由多位K Pop明星如ATEEZ崔傘、金所泫，以及超模「黑珍珠」品牌好友Naomi Campbell都出席活動。

Dolce & Gabbana，是由Domenico Dolce與Stefano Gabbana兩位設計師於1985創立，並一度在時尚領域引領義式狂野大膽風潮，領域除服裝設計亦包含了皮具、鞋款配件、珠寶、香水與彩妝系列。本次2025秋冬女裝Dolce & Gabbana並以「外套」、「晚裝」為主題，簡約、但更接近當代，像是晚裝使用了透視效果、短版剪裁、薄紗與內衣風格。

風格與風格的衝撞、異材質的大量嫁接，像是半透薄紗內衣上衣混搭了軍事風格的綠色長褲，又或是拼接上皮毛的軍事長褲外搭粗織長版睡衣外套，深咖啡色皮革上的綿密滿版水晶鑲嵌，讓街頭、潮酷姿態、華麗感竟然可以並存；第54套之後則進入了晚裝系列，同樣維持了狂野風格，但更為正式，像是印上豹紋的長大衣從正面串接以大量流蘇創造律動感，又或是白色華麗的絨毛外套搭配金色長髮。

又酷、又有個性、狂野不羈，或就是Dolce & Gabbana將在2025秋冬為全世界Cool Girl送上的風格穿搭指南，於此同時，Dolce & Gabbana也將在今年春天於台北BELLAVITA開設旗艦店；屆時是否會有K-Pop明星來台？且讓人拭目以待。

南韓女星金所炫（Sohyun Kim）。圖／Dolce & Gabbana提供
南韓女星金所炫（Sohyun Kim）。圖／Dolce & Gabbana提供
Dolce & Gabbana在米蘭時裝周期間發表了2025秋冬女裝，結合了風格的衝撞與大量異材質的嫁接混搭組合。圖／Dolce & Gabbana提供
Dolce & Gabbana在米蘭時裝周期間發表了2025秋冬女裝，結合了風格的衝撞與大量異材質的嫁接混搭組合。圖／Dolce & Gabbana提供
K-Pop明星崔傘（Choi San）。圖／Dolce & Gabbana提供
K-Pop明星崔傘（Choi San）。圖／Dolce & Gabbana提供
英國超模「黑珍珠」Naomi Campbell。圖／Dolce & Gabbana提供
英國超模「黑珍珠」Naomi Campbell。圖／Dolce & Gabbana提供
Dolce & Gabbana在米蘭時裝周期間發表了2025秋冬女裝，結合了風格的衝撞與大量異材質的嫁接混搭組合。圖／Dolce & Gabbana提供
Dolce & Gabbana在米蘭時裝周期間發表了2025秋冬女裝，結合了風格的衝撞與大量異材質的嫁接混搭組合。圖／Dolce & Gabbana提供
因為融合了軍事風格、蕾絲、內衣等衝突元素，讓Dolce & Gabbana 2025秋冬女裝甜美也狂野。圖／Dolce & Gabbana提供
因為融合了軍事風格、蕾絲、內衣等衝突元素，讓Dolce & Gabbana 2025秋冬女裝甜美也狂野。圖／Dolce & Gabbana提供

品牌 外套 設計師

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