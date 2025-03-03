全國電子空調早販滿萬送千 享8年免費延長保固 滿額再抽星宇北美雙人機票

迎接空調早販檔期，全國電子攜手金牌選手「麟洋配」，以他們奮戰賽場的精神，象徵全國電子空調安裝團隊的專業與精準，致力於提供「總統級精緻安裝」服務，確保每一個細節都經過嚴謹把關，讓消費者享受最涼爽的居家體驗。

即日起至3月31日全國電子推出多項驚喜優惠，活動期間購買指定空調享滿萬送千點全國電子會員點數，單品消費滿3萬即可加碼再享會員點數回饋1,000點（限額500份，每會員限領乙份）；3月31日前預約空調場勘服務享雙倍優惠，完成場勘即贈送500元空調折價券與500點會員點數。3月31日前購買空調單筆消費滿25,000元，另可登錄發票參加星宇航空北美雙人來回機票抽獎。

全國電子提供多種知名品牌選擇，包括日立、Panasonic、日本富士通、三菱重機、LG、三洋、聲寶、東元、夏普、奇美、冰點、三菱重工等。空調早販各家原廠祭出眾多超值好禮，像是5,000元即享券、DC直流風扇、氣炸鍋、咖啡機、微波爐等，讓購物更超值。符合資格再享政府節能補助最高5,000元，周末買空調享環保集點10倍送，最高再送1,000元。