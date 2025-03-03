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全國電子空調早販滿萬送千 享8年免費延長保固 滿額再抽星宇北美雙人機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子攜手金牌選手「麟洋配」空調早販強勢登場，空調總統級精緻安裝，空調8年延長保固，買得更安心，用得更放心。圖／全國電子提供
全國電子攜手金牌選手「麟洋配」空調早販強勢登場，空調總統級精緻安裝，空調8年延長保固，買得更安心，用得更放心。圖／全國電子提供

迎接空調早販檔期，全國電子攜手金牌選手「麟洋配」，以他們奮戰賽場的精神，象徵全國電子空調安裝團隊的專業與精準，致力於提供「總統級精緻安裝」服務，確保每一個細節都經過嚴謹把關，讓消費者享受最涼爽的居家體驗。

即日起至3月31日全國電子推出多項驚喜優惠，活動期間購買指定空調享滿萬送千點全國電子會員點數，單品消費滿3萬即可加碼再享會員點數回饋1,000點（限額500份，每會員限領乙份）；3月31日前預約空調場勘服務享雙倍優惠，完成場勘即贈送500元空調折價券與500點會員點數。3月31日前購買空調單筆消費滿25,000元，另可登錄發票參加星宇航空北美雙人來回機票抽獎。

全國電子提供多種知名品牌選擇，包括日立、Panasonic、日本富士通、三菱重機、LG、三洋、聲寶、東元、夏普、奇美、冰點、三菱重工等。空調早販各家原廠祭出眾多超值好禮，像是5,000元即享券、DC直流風扇、氣炸鍋、咖啡機、微波爐等，讓購物更超值。符合資格再享政府節能補助最高5,000元，周末買空調享環保集點10倍送，最高再送1,000元。

除了空調8年延長保固，全國電子攜手智樂家推出空調清潔保養優惠，讓家中空調乾淨又省電，3月底前到門市預約空調清潔保養優惠價只要1,899元起。

全國電子空調早販好禮拿不完，滿額再抽北美雙人來回機票，空調品牌齊全再享原廠超值好禮，買空調再享政府節能補助最高5,000元。圖／全國電子提供
全國電子空調早販好禮拿不完，滿額再抽北美雙人來回機票，空調品牌齊全再享原廠超值好禮，買空調再享政府節能補助最高5,000元。圖／全國電子提供

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