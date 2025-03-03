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古韻新風浪漫融合 爽泡石川縣千年菊之湯

聯合報／ 記者許晉榮／日本石川即時報導
山中溫泉區的街道，令人有慢活的感覺。記者許晉榮／攝影
山中溫泉區的街道，令人有慢活的感覺。記者許晉榮／攝影

●位於日本北陸的心臟地帶——石川縣，以溫泉文化、傳統工藝及醉人山水吸引著世界旅人的目光。來此一遊，身心靈彷彿剛經歷了一場浪漫與詩意的旅程，久久難忘。

●金澤車站

石川縣的金澤近幾年已成為日本旅遊勝地，被譽為縣內的門戶「金澤車站」近年遊客川流不息。尤其車站東口外的「鼓門」，是許多人路過不能錯過的拍照夯點。而車站內的商場「百番街」還匯聚石川縣各地名產與美食，想要送禮、自用皆能一次搞定。

●九谷陶藝村——碎片重生的藝術

來到石川縣，肯定不能錯過九谷陶藝村，這裡展示了石川縣最具代表性的「九谷燒」。因運用大量綠、黃、紅、紫、藍等色彩而成的「九谷五彩」聞名，而九谷陶藝村不僅陳列精緻陶器，還展示如何將無法販售的陶器敲碎後，重新設計為別具特色的藝術品。

這些陶器需要經歷1300度的高溫燒製長達60小時左右，才能製作出色彩鮮明、細緻典雅的九谷燒作品，而這裡同樣也有手作教室，透過回收無法販售的陶器，將之敲成碎片後，再次加工，竟成創新又別緻的小耳環，戴在耳垂，既環保又不失時尚感。

●湯之國森林——藝術薰陶的手作體驗

佔地13萬坪、保留加賀傳統建築而設的湯之國森林（ゆのくにの森），以展示與體驗傳統日本工藝文化遠近馳名。走進這裡，除了風景宜人的自然景緻，旅人們還能親自動體驗各種手作，一時之間，體內的藝術細胞佈滿全身。選擇了其中一項「蒔繪體驗」，將塗料畫在自選的杯子上，有人選擇可愛的白兔，有人則畫上自家的小花貓等；再經過老師的巧手塗上淡淡金箔，絕對是此行最值得紀念的回憶。

●加賀溫泉車站——世界第一的冰淇淋與秘境美食

若想放慢腳步，深度體驗北陸的溫泉文化，不妨從加賀溫泉車站轉車出發，來一趟溫泉之旅，讓身心靈好好洗滌一番。站內剛裝修完成的裝置藝術空間內展示在地九谷燒、山中漆器頗為吸睛，這裡還隱藏著2021年被選為世界第一的冰淇淋，以及使用金澤在地的大野醬油烘焙披薩，都讓人一吃難忘。

●山中溫泉——千年溫泉身心靈全然解放

從小松機場至山中溫泉，約莫30分鐘即可到達，這裡也是日本石川縣加賀溫泉鄉的一處溫泉勝地，具有1300年歷史，下車處的前方是以男女獨棟而設的「菊之湯」，也是山中溫泉區裡最知名的公共浴場，據當地人口耳相傳因泉水富含礦物質，來此泡湯，除了紓解疲勞，也有益神經、關節痛及慢性消化器官疾病緩解。而菊之湯門口也有一處自流飲泉處，遊客可以喝一口溫泉水，以求療癒身心。

除了泡湯，緊鄰溫泉區的鶴仙溪溪谷風景宜人，走向猶如絲帶飄舞的彩繪橋，這座橫跨溪谷的橋樑，幾乎串聯自然與人文之美，遠望蜿蜒溪流，四季風情各有不同，此時因正值冬季，翠綠山色及枯枝隱約被白雪覆蓋，形成另一種孤寂之美。

山中溫泉的熱氣街道也有不少美食、甜品小店，這家「肉的Izumiya」雖是一家肉類專賣店，卻因手工製作的炸肉餅及可樂餅異軍突起，意外成為該區的排隊名店。而同一條街上還有一家「抹茶庵 山中店」，來杯濃醇的抹茶飲品搭配可麗露或起司蛋糕，心情瞬間神采飛揚。

●湯畑之宿花椿——360度的天然溫泉視野

若想感受視野全開的泡湯體驗，「湯畑之宿花椿」絕對能滿足旅人想像。男女可共浴的梯田狀「湯畑」，不僅有山林美色可看，還能聆聽野鳥鳴唱，是一種非常獨特的戶外泡湯體驗，只是在低溫寒冬下水前，也真的需要一點「勇氣」。

「湯畑之宿花椿」也提供讓人安靜享受傳統日本室內泡湯的場域，但不管選擇哪一種，身體浸泡其中後，所有煩惱皆能煙消雲散。

●螃蟹甲羅揚——小松當地美食

冬春的北陸，除了有新鮮的海鮮，來到石川縣小松市還能大啖當季美味「螃蟹甲羅揚」，位於小松車站附近的「鮨つばき」，使用加能蟹（雄蟹）與香箱蟹（雌蟹），師傅會先把蟹肉、蟹膏及蟹卵全挑出來，再拌上蔬菜等佐料填入蟹蓋裡，然後裹上麵包粉下鍋油炸，放入口中時，那種彷彿來自大海的天然美味，都讓人回味無窮。

●行前必知好康報你知：

●JR PASS關西＆北陸地區鐵路周遊券及福井樂享周遊券套裝組：19,800日圓（約台幣4,287元），其中包含約19,000日圓的鐵路周遊券；或洽其他旅遊平台如：(https://www.kkday.com/zh-tw/affiliate/whlb/travelexpokaosiung)等；CP值頗高。

九谷陶藝村的店內也有許多可愛的招財貓陶瓷。記者許晉榮／攝影
九谷陶藝村的店內也有許多可愛的招財貓陶瓷。記者許晉榮／攝影
九谷燒陶器需要經歷1300度高溫燒製長達60小時左右。記者許晉榮／攝影
九谷燒陶器需要經歷1300度高溫燒製長達60小時左右。記者許晉榮／攝影
湯之國森林提供將塗料畫在自選杯子的「蒔繪體驗」，非常值得紀念。記者許晉榮／攝影
湯之國森林提供將塗料畫在自選杯子的「蒔繪體驗」，非常值得紀念。記者許晉榮／攝影
「湯畑之宿花椿」是當地具有歷史的泡湯旅店。記者許晉榮／攝影
「湯畑之宿花椿」是當地具有歷史的泡湯旅店。記者許晉榮／攝影
湯之國森林的「蒔繪體驗」，可以考驗繪畫才藝。記者許晉榮／攝影
湯之國森林的「蒔繪體驗」，可以考驗繪畫才藝。記者許晉榮／攝影
湯之國森林提供旅客體驗各種手作。記者許晉榮／攝影
湯之國森林提供旅客體驗各種手作。記者許晉榮／攝影
湯之國森林保留許多加賀傳統建築而設的風景。記者許晉榮／攝影
湯之國森林保留許多加賀傳統建築而設的風景。記者許晉榮／攝影
石川縣小松市的「螃蟹甲羅揚」，是當地知名美食。記者許晉榮／攝影
石川縣小松市的「螃蟹甲羅揚」，是當地知名美食。記者許晉榮／攝影
「金澤車站」是石川縣內的門戶。記者許晉榮／攝影
「金澤車站」是石川縣內的門戶。記者許晉榮／攝影
湯之國森林也有各種手工藝紀念品。記者許晉榮／攝影
湯之國森林也有各種手工藝紀念品。記者許晉榮／攝影
湯之國森林保留許多加賀傳統建築而設的風景。記者許晉榮／攝影
湯之國森林保留許多加賀傳統建築而設的風景。記者許晉榮／攝影
來到山中溫泉的「抹茶庵 山中店」，可點杯抹茶飲品搭配可麗露，滿足甜品控味蕾。記者許晉榮／攝影
來到山中溫泉的「抹茶庵 山中店」，可點杯抹茶飲品搭配可麗露，滿足甜品控味蕾。記者許晉榮／攝影
「湯畑之宿花椿」的窗景，頗為迷人。記者許晉榮／攝影
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湯之國森林的金箔冰淇淋，非常獨特。記者許晉榮／攝影
湯之國森林的金箔冰淇淋，非常獨特。記者許晉榮／攝影
湯之國森林保留許多加賀傳統建築物。記者許晉榮／攝影
湯之國森林保留許多加賀傳統建築物。記者許晉榮／攝影
山中溫泉區猶的彩繪橋，色彩相當鮮豔。記者許晉榮／攝影
山中溫泉區猶的彩繪橋，色彩相當鮮豔。記者許晉榮／攝影
九谷陶藝村的夕陽美景。記者許晉榮／攝影
九谷陶藝村的夕陽美景。記者許晉榮／攝影
「湯畑之宿花椿」的房間相當具有日式風味。記者許晉榮／攝影
「湯畑之宿花椿」的房間相當具有日式風味。記者許晉榮／攝影
「加賀溫泉車站」站內剛裝修完成的裝置藝術空間內展示在地九谷燒及山中漆器作品。記者許晉榮／攝影
「加賀溫泉車站」站內剛裝修完成的裝置藝術空間內展示在地九谷燒及山中漆器作品。記者許晉榮／攝影
小松車站附近的「鮨つばき」的生魚片，相當新鮮。記者許晉榮／攝影
小松車站附近的「鮨つばき」的生魚片，相當新鮮。記者許晉榮／攝影
山中溫泉區猶的彩繪橋，色彩相當鮮豔。記者許晉榮／攝影
山中溫泉區猶的彩繪橋，色彩相當鮮豔。記者許晉榮／攝影
山中溫泉的「肉的Izumiya」，因手工製作的炸肉餅及可樂餅，遠近馳名。記者許晉榮／攝影
山中溫泉的「肉的Izumiya」，因手工製作的炸肉餅及可樂餅，遠近馳名。記者許晉榮／攝影
九谷燒陶藝村的手作教室，教授旅人透過回收無法販售的陶器碎片，再次加工。記者許晉榮／攝影
九谷燒陶藝村的手作教室，教授旅人透過回收無法販售的陶器碎片，再次加工。記者許晉榮／攝影
加賀溫泉車站內販賣使用金澤在地的大野醬油烘焙披薩，一吃難忘。記者許晉榮／攝影
加賀溫泉車站內販賣使用金澤在地的大野醬油烘焙披薩，一吃難忘。記者許晉榮／攝影
九谷陶藝村的手作教室入口。記者許晉榮／攝影
九谷陶藝村的手作教室入口。記者許晉榮／攝影
九谷陶藝村的街道，視野空曠。記者許晉榮／攝影
九谷陶藝村的街道，視野空曠。記者許晉榮／攝影
「湯畑之宿花椿」的紙火鍋，湯頭清甜。記者許晉榮／攝影
「湯畑之宿花椿」的紙火鍋，湯頭清甜。記者許晉榮／攝影
「菊之湯」具有1300年歷史，是當地知名泡湯勝地。記者許晉榮／攝影
「菊之湯」具有1300年歷史，是當地知名泡湯勝地。記者許晉榮／攝影
站在彩繪橋可以遠眺鶴仙溪溪谷風景。記者許晉榮／攝影
站在彩繪橋可以遠眺鶴仙溪溪谷風景。記者許晉榮／攝影
「金澤車站」可以買到各式紀念商品。記者許晉榮／攝影
「金澤車站」可以買到各式紀念商品。記者許晉榮／攝影

日本 溫泉 美食

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