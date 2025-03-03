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親子旅遊唯一首選！「救援小英雄波力」特展

聯合新聞網／ 聯合數位文創
親子旅遊唯一首選！「救援小英雄波力」特展。圖／聯合數位文創提供
親子旅遊唯一首選！「救援小英雄波力」特展。圖／聯合數位文創提供

兒童節親子旅遊唯一首選！臺北市兒童新樂園4月1日起至6月15日止，特別舉辦「救援小英雄波力」特展，與深受小朋友喜愛的人氣卡通《波力救援小英雄》合作，集結了豐富的遊戲體驗、互動挑戰及波力周邊限定商品，讓大小朋友都能沉浸在波力的世界，體驗真正的救援冒險。

本次波力特展將在臺北市兒童新樂園的樹蛙表演場後室內廣場舉辦，場內設立了許多好玩又刺激的遊樂設施，氣墊遊戲區、嚕嚕車迷宮、互動遊戲區讓孩子們在歡樂中鍛鍊體能，成為真正的救援小英雄！坐上嚕嚕車，比誰最快抵達終點！透過精心設計的互動遊戲，讓孩子們化身波力隊員，訓練體能，完成趣味挑戰！展期間不定期有波力小英雄的拍照會，可以一睹救援小英雄們的風采，一同拍照留念！

喜愛波力的粉絲們絕對不能錯過特展商售區！本次展覽將推出一系列正版周邊及展期限定商品，從公仔、玩具、文具到實用生活小物，都是限量發售，粉絲務必把握機會搶購！除了好玩、好買，當然不能少了好吃的！活動期間特別推出波力造型雞蛋糕，純天然不加防腐劑、堅持手工現做，於展期間每日限量販售，可愛造型搭配香甜美味，讓人一口接一口，吃貨們千萬別錯過！

「救援小英雄波力特展2025」門票已開放預購，現在購買早鳥票還可享有優惠價格！早鳥優惠只到3月28日！各大通路、售票平台皆有販售，詳細售票資訊請關注活動粉絲專頁。快手刀搶票、帶上家人朋友，一同來參加這場精彩的救援冒險吧！售票請至 udn售票網

救援小英雄波力特展2025

展覽地點：臺北市兒童新樂園樹蛙表演場後室內廣場

展覽期間：2025/04/01 - 2025/06/15

開放時間：週二到週日09:00-17:00（16:00停止售票、最後入場）

主辦單位 | 綠雷德創新股份有限公司

授權單位 | 東禾數位行銷有限公司

兒童新樂園 北市 朋友

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