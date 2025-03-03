有你共創打破價格戰迷思 助 arpha 募資狂飆 2,500 萬

在短影音與社群行銷崛起的時代，品牌的競爭不再只是價格戰，而是策略與市場洞察力的較量。群眾募資市場持續蓬勃發展，成為新品牌投入市場的強力孵化器，而 有你共創 再次證明，只要策略精準，即使品牌不大、不靠低價，也能在市場中脫穎而出。此次攜手新創品牌 arpha，透過 嘖嘖募資平台 創造超過 2,500 萬元佳績，刷新電子鎖類別的募資紀錄，為市場帶來新的成長標竿。

打破價格戰迷思 精準市場定位

有你共創總經理林倫慶表示，執行 arpha 專案時，面臨的最大挑戰是如何在競爭激烈的市場中突圍。隨著品類競品不斷推陳出新，價格戰成為市場常態，然而單純壓低價格並非長久之計。不同於其他顧問公司，有你共創選擇不急於銷售，而是投入大量時間進行專案分析與市場策略擬定，找出最具潛力的產品定位與行銷切角。

透過精準的數據分析與行銷規劃，有你共創為 arpha 設計出完整的市場運營策略，並充分發揮 arpha 在電子鎖設計、製造及隱私權保護機制等方面的台灣技術優勢。最終，不僅成功顛覆價格戰迷思，更累積了龐大的支持者，締造 2,500 萬元的亮眼成績。

有你共創助 arpha 締造電子鎖類募資銷售冠軍紀錄。圖／有你共創提供

全方位品牌孵化服務 募資成功只是開始

與其他公司僅提供平台上架服務不同，有你共創專注於提供全方位品牌孵化方案，涵蓋募資策略、廣告投放、品牌定位，以及客服與物流管理，打造完整的品牌成長路徑。更重要的是，團隊根據募資期間的市場反應優化策略，確保品牌能夠維持長期競爭力，並為後續發展鋪路。

林倫慶認為，群眾募資只是品牌發展的第一站，真正的挑戰來自募資結束後的市場擴展。成功募資後，團隊將協助品牌進行完整的市場擴展計畫，包括國內電商平台佈局、線下團購、快閃店鋪，甚至拓展至國際市場，進一步放大品牌募資成功的紅利效應與影響力。





深耕國際市場 有你共創與 arpha 攜手拓展日本新藍海

在募資市場締造佳績後，有你共創與 arpha 的合作並未止步，下一階段重點將放在進軍日本市場。團隊將透過本地化行銷、跨境電商整合，協助 arpha 在當地建立品牌知名度，奠定國際化發展基礎。

這場跨領域合作證明，有你共創的精準策略與全方位品牌孵化服務，能幫助新創品牌在競爭激烈的市場中突破重圍。未來，有你共創將持續致力於為更多品牌打造成功藍圖，幫助新創品牌在競爭激烈的市場中，開創屬於自己的榮耀篇章。