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foodpanda送你進大巨蛋看職棒開幕戰 3筆299元訂單即可抽「尊榮包區雙人門票」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
攜手中信兄弟再創外帶自取新商機，foodpanda送你進大巨蛋看職棒開幕戰。圖／foodpanda提供
攜手中信兄弟再創外帶自取新商機，foodpanda送你進大巨蛋看職棒開幕戰。圖／foodpanda提供

延續Team Taiwan勇奪世界棒球12強冠軍、經典賽獲勝晉級的熱情，緊接著今年職棒開幕賽將於3月29日盛大開打，foodpanda響應熱潮支持棒球，即日起至3月16日，pandapro用戶只需完成3筆滿299元的美食外送訂單，即可參加抽獎，有機會獲得進大巨蛋看職棒開幕戰的機會。

「foodpanda送～你進大巨蛋看職棒開幕戰！」職棒開幕戰門票集點卡任務即日起開跑，完成最低門檻的3筆訂單即可參加抽獎並同時擁有3次抽獎機會，每多累積1張單，就能再增加1次抽獎機會，最高可獲得15次抽獎機會，訂單數越多，中獎機率越多。

本次職棒開幕戰門票集點卡任務的幸運得主，將在3月29日或3月30日率先進入大巨蛋開幕戰的pandapro尊榮包區，2天共抽出30組雙人入場門票，享受專屬送餐到席的極致美食體驗，現場將送上獨家訂製的「foodpanda × 中信兄弟美食應援餐盒」，讓全場球迷齊聲一起大喊「便當便當，揮棒落空」、「水果滷味，Double Play」，點燃現場氛圍，跟著foodpanda一起火力全開為中信兄弟大力應援。

此外，foodpanda更看準球迷因在球場苦苦排隊等待美食而錯失精彩賽事的痛點，率先攜手人氣球隊中信兄弟及大巨蛋場內與周邊餐飲夥伴造福球迷，再度升級「外帶自取」服務，推出限時最低7.9折優惠，凡中信兄弟於大巨蛋進行的球賽場次，球迷都可以在foodpanda APP上先預訂想吃的餐點，徹底拋開排隊等待的煩惱。

foodpanda 大巨蛋 美食

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