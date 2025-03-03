漲聲響起！「松屋」蓋飯、定食、部分單點明日調漲

松屋又要漲價了！繼去年2月調漲產品售價後，來自日本的平價丼飯店「松屋」宣布，因各項營運費用持續上漲，將自3月4日起調整部分產品價格，包括蓋飯、定食及部分單點。

「松屋」與「吉野家」、「すき家」並列「日本三大牛丼」，主打價格親民的牛肉丼飯。2018年，松屋正式登台，並以新光三越南西店作為全台第一站，目前包括有台北西門町店、芝山店、行天宮店、新莊中平店、民權西路店等多間門市，並提供豐富的蓋飯料理。

2023年11月時，松屋針對半熟蛋進行升級，連帶針對蔥香半熟蛋牛肉蓋飯、醬拌牛燒蓋飯等品項，價格調漲5～10元。2024年2月，松屋再次調漲，牛肉飯中碗從88元漲到95元，大碗則漲為125元，均漲價7元。其他如蔥香半熟蛋牛肉飯、起司玉米蛋牛肉飯等品項，則有5元的調幅。

此次松屋於官方粉絲團宣布，因各項營運費用（原物料、基本工資、進口費用等）持續上漲，將自3月4日起調整部分產品價格，蓋飯、定食及部分單點。不過公告中並未提及漲價幅度與品項，店員也無法答覆，仍待官方正式公布。