屏東縣府與台鐵推龍虎石斑魚便當 周春米喊賣10萬份

屏東縣政府繼2022年與台鐵公司合作推出「鐵石新嚐Ⅰ龍膽石斑魚便當」賣出5.7萬多個便當，受到好評，時隔3年，今年再推出「鐵石新嚐Ⅱ龍虎好屏」全新兩款便當，縣長周春米向台鐵喊話，希望這次有信心預估能賣10萬份。

今天在屏東火車站舉行龍虎石斑便當發表會，周春米說，這次台鐵便當使用龍虎斑水產品，是2024屏東金牌水產得主潘瓊慧、陳建志夫妻檔養殖龍虎斑。另外還有屏東魚青洪佳琪金牌水產品，也要游去日本，這周要去日本福岡賣便當，將登上日本西鐵觀光列車春季限定菜單。

周春米說，屏東石斑是台灣產地養殖面積最大，有286公頃，年產量7206公噸，全國石斑一年銷量44億元，屏東就占18億元，是養殖重鎮。

三年前受到市場限縮，漁民、政府不斷找通路，從一開始台鐵推出龍膽石斑魚便當，到石斑魚進入營養午餐，班班有石斑。周春米說，這幾年謝謝大家努力，前年屏東養的青斑，游進藏壽司，去年更突破，將日方對西卡毒素疑慮完全排除，去年台灣龍虎斑銷到日本。

農業處表示，推出全新兩款以龍虎石斑為主菜便當，讓屏東金牌水產，登上國際市場，透過鐵道便當走入日常消費。

台鐵公司以屏東金牌水產龍虎石斑為核心，搭配多樣屏東在地特色食材，包括屏東原鄉紅藜，車城鄉洋蔥、鹹蛋與東港旗魚輪包蛋等，將地方風味融入經典鐵道餐飲。

販售資訊即日起到2025年6月2日，全台10個車站、14個販售點。

龍虎好屏雙響便當一份199元，台北車站（5個販售點）、板橋車站，桃園車站。午、晚餐各100份。