小勞勃道尼、Kieran Culkin 好品味、小金人一脈相承

雖然說奧斯卡多以女星為亮點，但其實男星的西裝、名表，則是奧斯卡紅毯上的另一隱形主戰場。

男星Jeremy Strong曾演出《紳士追殺令》中的搶眼配角，並與馬修麥康納大演對手戲。雖然並非一線焦點，但他在奧斯卡紅毯上配戴了一只RICHARD MILLE的74-02 Automatic Tourbillon in Gold Carbon TPT，搭配橄欖綠色的劍領西裝，相當好品味。

曾獲金球獎最佳男配角，並演出《鬥陣俱樂部》、《無敵浩克》的艾德華諾頓（Edward Norton），近前年則演出了「巴布狄倫：搖滾詩人」（A Complete Unknown），雖然奪金失敗，但他手上則有一只江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Historiques 222 in Steel藍色面盤，是超人氣款式，古典風格，也像資深男星的份量地位。

從金像獎最佳男配角得主小勞勃道尼手中接下最佳男配角獎的Kieran Culkin，一身全黑西裝顯得領片上的大克拉寶石胸針格外閃耀，同時他手上則有一只歐米茄（OMEGA）的De Ville Trésor碟飛系列40毫米（型號435.53.40.21.11.002），玫瑰金搭配深色皮表帶與面盤，同樣走沈穩、典雅路線；值得一提的是，搬給他獎項的小勞勃道尼手上也帶了一只歐米茄的Seamaster Aqua Terra系列Sedna Gold款式，只能說不只傳承了獎項、品味也一脈相承。

擁有與稚氣臉龐完全不相稱壯闊身材的英國新星Kit Connor去年演出新影集《戀愛修課》（Heartstopper），紅毯上的西裝擁有寬劍領、雙排釦等特色，並秀出手上TAG Heuer泰格豪雅的經典Monaco計時碼表，藍、白雙色，像是英國小鮮肉的活力搶眼。