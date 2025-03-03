瞄準全球旅遊商機 ITF 台北國際旅展線上報名開跑

2025 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF），將於11月7日至10日，在台北南港展覽館1樓及4樓舉辦。3月3日起開放線上報名。全球旅遊需求不斷增加，主辦單位台灣觀光協會邀請全球各國觀光旅遊局、觀光產業共同參與，再創展覽規模與人潮新高峰。

國際旅遊熱潮持續攀升，聯合國世界觀光組織（UN Tourism）推估，2025年全球國際旅遊人數將成長3%至5%，超過14億人次。台灣人熱愛旅遊，ITF台北國際旅展為全台規模最大旅展，每年吸引業界及旅遊愛好者參與，是宣傳、拓展國內外旅遊商機的最佳選擇。

ITF台北國際旅展為亞洲最具影響力的旅展之一，是國人旅遊消費的重要指標，也是各國航空、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者拓展品牌、精準觸及目標客群的最佳展銷平台。2024年ITF台北國際旅展吸引共364,563人次造訪，共111個國家及城市、1,500個攤位展出，提供國內、外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品，多家旅行社、飯店銷售業績達上億元。