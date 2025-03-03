快訊

光陽將改選檯面下卻暗潮洶湧 柯勝峯面臨經營權保衛戰

國中生不治遭霸凌餵毒？ 南檢解剖相驗初步結果出爐

童協不再只是好朋友！孫協志和夏宇童登記結婚了 「一家三口為優先」

瞄準全球旅遊商機 ITF 台北國際旅展線上報名開跑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

2025 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF），將於11月7日至10日，在台北南港展覽館1樓及4樓舉辦。3月3日起開放線上報名。全球旅遊需求不斷增加，主辦單位台灣觀光協會邀請全球各國觀光旅遊局、觀光產業共同參與，再創展覽規模與人潮新高峰。

國際旅遊熱潮持續攀升，聯合國世界觀光組織（UN Tourism）推估，2025年全球國際旅遊人數將成長3%至5%，超過14億人次。台灣人熱愛旅遊，ITF台北國際旅展為全台規模最大旅展，每年吸引業界及旅遊愛好者參與，是宣傳、拓展國內外旅遊商機的最佳選擇。

ITF台北國際旅展為亞洲最具影響力的旅展之一，是國人旅遊消費的重要指標，也是各國航空、旅行社、飯店、遊樂園等旅遊業者拓展品牌、精準觸及目標客群的最佳展銷平台。2024年ITF台北國際旅展吸引共364,563人次造訪，共111個國家及城市、1,500個攤位展出，提供國內、外自由行、奢華旅遊、郵輪、觀光列車及深度主題旅遊等豐富的旅遊產品，多家旅行社、飯店銷售業績達上億元。

延伸閱讀

直飛幸福國度 不丹皇家航空2025年5月「台北/台中－帕羅」包機啟航

遊日注意 大阪環球影城現場將不再售票或換票

札幌「鏟雪體驗活動」超熱門！玩1次要價5萬 中港旅客超愛

從靠陸客賺飽到倒閉…旅行公會曝曾打算自行開放 再籲解除禁團令

相關新聞

一次吃3種口味！達美樂「熔岩披薩馬芬」新登場

連鎖披薩「達美樂」再次創新消費者的味蕾，自即日起推出全新型態披薩「熔岩披薩馬芬」，透過一人也能吃的精巧馬芬造型，讓民眾可...

小勞勃道尼、Kieran Culkin 好品味、小金人一脈相承

雖然說奧斯卡多以女星為亮點，但其實男星的西裝、名表，則是奧斯卡紅毯上的另一隱形主戰場。

25秋冬米蘭時裝周／SKZ鉉辰寸頭上刻字 霸場VERSACE

由創意總監Donatella Versace主理的VERSACE 2025 秋冬系列，以重新解構的手法，回顧了品牌力來最...

25秋冬米蘭時裝周／大使高圓圓看秀 FERRAGAMO優雅獻舞

FERRAGAMO在2025秋冬米蘭時裝周間發表由創意總監Maximilian Davis打造的全新系列，以獨特視角探索...

奧斯卡／60+凍齡女星尬紅毯 歌蒂韓、楊紫瓊、黛咪好辣

第97屆奧斯卡頒獎典禮（Academy Awards）於洛杉磯時間3月2日晚間於杜比劇院登場。今年有許多淡出螢光幕的資深...

宣稱「官方授權唯一販售」這款素顏霜與事實不符 公平會開罰

公平會日前委員會議通過，寰購科技有限公司於蝦皮購物網站銷售「左顏右色男士素顏霜」商品，廣告宣稱「官方授權寰購科技臺灣地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。